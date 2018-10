Aït Oumalou bientôt connecté

Par DDK | Il ya 42 minutes | 98 lecture(s)

Cela fait plusieurs jours déjà que les pelleteuses creusent les tranchées nécessaires pour la fibre optique, au grand bonheur de la population, de la commune d’Aït Oumalou, relevant de la daïra de Tizi Rached. En effet, deux grands villages de la localité suscitée seront concernés par cette opération et seront raccordés à cette commodité, à savoir, Thablabalt et Abouda Bouada. L’APC, a dégagé une enveloppe de l’ordre de 4 millions de Da pour la prise en charge de tout ce qui concerne les travaux de génie civil (caniveaux, tranchés…). Ces travaux avancent d’ailleurs à pas de géant, dira le P/APC, M. Mokhtari Sofiane, ajoutant que grâce aux efforts, à la détermination et à l’implication de la population à travers de nombreux volontariats, l’APC et les équipes d’Algérie télécom avancent à un bon rythme dans l’ensemble des villages, notamment, au niveau de Thadart Bouda où les travaux de génie civil sont achevés, n’attendant que l’équipement nécessaire pour lancer la fibre optique. Un jeune étudiant de Thablabalt, nous dira à ce propos : «L’internet est une commodité indispensable, particulièrement pour nous les étudiants, pour nos recherches. La fibre optique est réellement un rêve qui vient de se réaliser, car on ne l’espérait pas de sitôt. Tant mieux, cela nous épargnera les désagréments des coupures et de la lenteur du débit. Espérons que l’équipement ne tardera pas à suivre.»

Youcef Ziad