Un an de retard pour le revêtement de la route de Tamdjout

Par DDK | Il ya 42 minutes | 97 lecture(s)

Après de nombreuses requêtes, sans écho, auprès des autorités locales, les habitants des villages de Tamedjout et de Taourirt Menguellet, deux localités relevant de la commune d’Aïn El Hammam, ont menacé, il y a quelques jours, de passer à des actions de rue, si l’accès à leur village d’une longueur de 2900 mètres linéaires n’est pas bitumé. L’entreprise qui était installée sur les lieux il y a une année tarde à passer à l’action. En octobre 2017, des engins avaient commencé le travail au niveau du village de Tamedjout. Ainsi, les endroits surélevés, devant des habitations ont été décapés et le sol aplani sur plusieurs centaines de mètres. Cependant, le travail a été interrompu au bout de quelques jours, suite aux intempéries du mois de novembre de la même année. Plusieurs mois plus tard, pour faire face à la grogne des citoyens qui avaient brandi la menace de fermer la mairie, l’entreprise est revenue sur les lieux pour préparer le sol sur environ la moitié du chemin devant recevoir le revêtement en béton bitumineux, comme prévu dans le marché. C’est au moment où les automobilistes croyaient en avoir fini avec les nids de poules et autres dénivellations que les engins désertent encore une fois le chantier, pour ne plus revenir. Il ya quelques jours, plusieurs promesses quant à son retour sur les lieux avaient été faites aux responsables des villages protestataires, mais sans résultat pour l’instant. « On attend son arrivée (l’entreprise) de jour en jour », nous dit un jeune villageois. Rappelons que le projet de bitumage de cette piste qui relie Tamjout fait jonction au niveau de « Sebala », avec la route de Taourirt Menguellet, un chemin en piteux état, mais non concerné par les travaux. A partir de là, elle rejoint la route nationale 71 après avoir contourné ce dernier village et traversé le hameau de Ouaghzen. En plus de désenclaver les grandes agglomérations concernées, cette voie dessert également les nombreuses habitations qui y sont construites de part et d’autre. La population demeure sceptique quant à la qualité des travaux en cette saison. « Le bitume qui aurait dû être réalisé en été ne pourra pas tenir longtemps, surtout avec les pluies torrentielles de cette année » disent-ils. Par ailleurs, il faut noter que dans la foulée, l’entreprise décriée en ce moment, est également chargée du revêtement des ruelles du hameau de Tamazirth, appelé aussi « Baqalem »

A.O.T.