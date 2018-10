Le stade communal bientôt opérationnel

Par DDK | Il ya 42 minutes | 105 lecture(s)

Entamés depuis quelques mois grâce à une enveloppe allouée par la direction de la jeunesse et des sports(DJS) de Tizi-Ouzou, les travaux de réfection et de réalisation du stade communal de Tirmitine touchent à leur fin. Les canalisations nécessaires au drainage des eaux, la clôture ont été déjà achevées depuis un bout temps. La réfection et l’équipement des vestiaires de toutes les commodités nécessaires sont également faits. La dernière opération réalisée est la pose du gazon synthétique de 5ème génération. Cela vient à point nommé pour cette infrastructure sportive qui n’était qu’une simple aire de jeux, pendant que les vestiaires étaient dans un état de délabrement avancé. L’inauguration, selon notre source, interviendra lors de la prochaine commémoration du déclenchement de la révolution. Juste après se fera son homologation, puisque ce stade répond à toutes les normes exigées par la réglementation. Cela permettra à l’équipe locale, l’union sportive de Tirmitine (UST), engagée dans le championnat de wilaya, de pouvoir recevoir ses adversaires dans son propre stade et devant ses supporters, elle qui était contrainte à de longs déplacement vers Tadmait, Draa ben Khedda ou encore Ait Yahia Moussa pour jouer ses matchs «à domicile». L’achèvement de ce stade est une nouvelle accueillie avec beaucoup de joie, cette structure qui permettra à l’équipe locale de mieux évoluer, ouvrira aussi le chemin à l’autre équipe de la commune, l’association communale de Tirmitine(ACT) pour un engagement les prochaines saisons sportives.

Rabah. A.