Des travaux perturbent la circulation

Par DDK | Il ya 15 minutes | 8 lecture(s)

Des travaux entamés il y a une quinzaine de jour, au centre-ville d’Aïn El Hammam, créent de nombreux désagréments à la population. Des fossés creusés en travers de la route pour permettre de recueillir les eaux pluviales réduisent la chaussée à une seule voie. Très étroite, elle ne permet aux véhicules de la franchir qu’avec difficultés. La voiture d’un particulier dont le chauffeur avait mal négocié ce passage, samedi dernier, a subi des dégâts au niveau « des bas de caisse », nous rapportent des témoins. Le béton porte toujours les traces de cet accident dont le propriétaire du véhicule se serait, volontiers, passé. Plusieurs chantiers consacrés à réfection des anciens caniveaux usés et peu fonctionnels, ont été ouverts, particulièrement, aux carrefours de la place centrale et des horloges. La circulation y est perturbée à longueur de journée, devenant inextricable aux heures de pointe et les jours de marché. Les trous béants tardent à être sécurisés. Des tiges de fer non encore recouvertes de béton, pointent dangereusement vers le haut. Des enfants ou des personnes âgées, de passage, ne sont pas à l’abri d’un accident. Parallèlement, des ouvriers de la voirie de la commune de Michelet se hâtent de récurer les avaloirs obstrués par les divers objets charriés par les dernières eaux de pluie. La plupart de ces ouvrages nécessitent un entretien périodique si l’on veut éviter que certains quartiers de la ville ne soient noyés à chaque averse.

A.O.T.