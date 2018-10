La route vers Tamda dégradée à Tchalaouati

Par DDK | Il ya 15 minutes | 8 lecture(s)

Les habitants de plusieurs villages de la commune d’Ouaguenoun ont fermé la route avant-hier et hier pour réclamer son revêtement. Le tronçon de ce chemin reliant Tamda au chef-lieu de Tikobaïne est dans un état de dégradation totale au niveau du village Tchalawati. n effet, il est quasiment impossible de passer en ce début d’hiver. Cependant, malgré les réclamations répétées, les choses sont toujours restées en l’état. D’où la colère des citoyens de plusieurs villages. En fait, ce tronçon dégradé essentiellement dans sa première partie, à quelques mètres du pont de Tamda, est d’une importance capitale pour l’activité de la région. Reliant deux grands centres urbains, cette route donne lieu à un dense trafic automobile. Mais à chaque saison des pluies et même en été, souvent ce tronçon devient impraticable causant des tracasseries incalculables aux automobilistes. Pour rouler sur deux kilomètres au maximum, les automobilistes vivent des minutes de supplice. Quelle est la cause de ces dégradations ? Les citoyens incombent la responsabilité aux entreprises qui sont chargées de la construction de logements sur les terrains qui bordent ce tronçon ; le dense trafic des poids lourds parvient à abimer la couche de bitume après quelques semaines seulement. Il est vrai aussi que le sol est de nature marécageuse et qu’il est gorgé d’eau même en été. Cet état favorise la fragilisation du revêtement, qui s’en va à chaque fois qu’il est refait. Hier donc, les citoyens ont empêché la circulation sur cet axe routier pour réclamer une solution durable et qui tienne au moins quelques années. Il faut comprendre que cette route est d’une importance vitale pour les citoyens de Ouaguenoun, qui n’ont que cet itinéraire pour se rendre à la ville de Tamda. Ce centre urbain qui croît à la vitesse de la lumière abrite un pôle universitaire et une ville de quelques dizaines de milliers d’habitants. Des habitants arrivés depuis peu, notamment des fonctionnaires du pôle universitaire, mais aussi les bénéficiaires des logements; toutes formules confondues. Aussi, une activité économique diverse y est née, engendrant un trafic routier très dense. Dans quelques années, cette ville aura une dimension régionale, d’où la nécessité de relier les populations locales via un réseau routier viable. Et ce tronçon reliant Tikobaïne à Tamda est l’un des axes d’avenir nécessitant un entretien continu. En tout état de cause, les autorités locales qui se sont entretenues avec les contestataires ont promis de lever cet obstacle dans les plus brefs délais.

Akli. N.