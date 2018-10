Ruée pour le vaccin antigrippal

Par DDK | Il ya 15 minutes | 11 lecture(s)

Le premier jour de la vaccination contre la grippe saisonnière a été marqué par une affluence nombreuse au niveau des polycliniques de la daïra et des salles de soins. Dans notre virée à la polyclinique du chef-lieu de daïra, il nous a été donné de constater que le dispositif était mis en place depuis sept heures du matin. «Nous avons tout préparé. Deux salles de soins sont réservées à cette opération. Les agents paramédicaux ont été mobilisés. Comme vous voyez, ça marche très bien. Il n'y a pas de files d'attente bien que le nombre de personnes qui se présentent est important. Quand aux doses, nous avons reçu un nombre suffisant», nous dira M. Djamel Limani en sa qualité de chef de service de cette polyclinique. Pour la première journée, pas moins de 485 personnes ont été vaccinées. «Nos médecins sont sur place. En tout cas, nous nous attendons à atteindre plus d'un millier uniquement pour ces premiers jours, certains attendent deux ou trois jours pour venir se faire vacciner», ajoutera notre interlocuteur. Dans les salles de soins, il y a moins de personnes, mais certaines d'entre-elles ont reçu environ une centaine. C'est le cas de l'unité de soins de Boufhima, un faubourg de la ville. Dans l'après-midi, à la polyclinique "Slimane Louni" de Frikat, nous avons remarqué qu'il n'y avait pas bousculade. «La plupart sont venus le matin. Mais, jusqu'à trois heures de l'après-midi, il y avait de l'affluence. En plus de la mobilisation de notre personnel paramédical, nous avons fait appel à celui de la périphérie», nous répondra M. Rabah Berhoune, en sa qualité de chef de service. Il soulignera que le médecin coordinateur M. Karim Yahiaoui et le docteur Malika Zemouche ont supervisé l'opération intervenant à chaque fois que cela était nécessaire, d'autant plus que les concernés sont vulnérables et souffrant de maladies chroniques. «A la fin de la journée, nous avons vacciné 320 patients. Ce qui est important. Nous avons constaté qu'il y a un fort engouement pour le vaccin parce que les concernés savent que la protection contre le virus H1N1 est primordiale», nous expliquera le même chef de service. C'est le même constat au niveau de la polyclinique du chef-lieu communal d'Ait Yahia Moussa. Il faut souligner que nombreux sont ceux qui préfèrent se faire vacciner le premier jour, notamment les vieilles personnes. Nos interlocuteurs préciseront qu'il n'y a pas de date limite pour le moment. «Tout comme l'année dernière, il n'y a pas de délai précis. Nous invitons toutes les personnes visées par l'opération à se rapprocher de nos structures de santé de proximité pour se faire vacciner le plus vite possible», soulignera Madame Mahni, directrice de l'EPSP de Boghni couvrant les daïras de Boghni, Draâ El-Mizan et Tizi-Gheniff.

Amar Ouramdane