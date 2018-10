Chutes dangereuses de pierres

Par DDK | Il ya 1 heure | 75 lecture(s)

En plus du danger que représentent ses virages accentués qui guettent les automobilistes sur une vingtaine de kilomètres, la route allant d’Aïn El Hammam à Larbaa Nath Irathen est caractérisée par la menace des chutes de pierres. Bien que peu fréquentes en été, les chutes de roches qui s’abattent sur la chaussée deviennent quotidiennes en période hivernale. Les automobilistes qui prennent la route de bonne heure savent à quoi s’en tenir. Au détour de plusieurs virages ils se retrouvent nez à nez avec des amas de cailloutis dont certains sont de dimensions appréciables. Il n’est pas rare qu’on nous signale des dégâts subis par des véhicules dont les conducteurs n’ont pas freiné à temps pour éviter l’obstacle. Souvent les voyageurs mettent la main à la pâte et dégagent les pierres menaçantes en attendant que les services de la subdivision des travaux publics ratissent les lieux. Il ya deux ans, en pleine journée, un automobiliste et sa famille sont restés coincés dans leur voiture sur laquelle avait chuté un grosse roche. Il a fallu attendre l’arrivée de la protection civile qui les en a extirpés. Nous nous devons de signaler également qu’à quelques kilomètres de l’ex Fort National, l’accotement creusé avant les dernières pluies présente plusieurs trous dangereux réduisant la chaussée à près de la moitié. Les rubans de couleur rouge devant indiquer le danger, ne suffisent pas à attirer l’attention des conducteurs qui y arrivent soudainement. Leur rebouchage avant qu’il ne soit trop tard, est vivement souhaité.

A.O.T.