La réouverture de la poste réclamée

Faire un versment, un retrait ou toute autre opération dans la poste de Béni Aïssi, relevant de la daïra de Béni Douala, est devenu un véritable calvaire pour les citoyens de cette localité, puisque tout se fait via une fenêtre.

Dans cette agence postale, juste une fenêtre faisant office de guichet est réservée pour toutes les opérations. Faire la queue est devenu un quotidien des plus amers, tant sont accablés les usagers de cette agence qui peine à satisfaire les nombreux habitants de cette commune .Le comble est que cette état de fait dure depuis longtemps et ne semble préocuper personne. Hiver comme été, les citoyens sont exposés à la pluie, au froid et à la chaleur, c’est inadmissible d’attendre une prestation d’une fenêtre (on dirait la prison) alors qu’il ya une salle à l’intérieur où tout le monde sera à l’aise, alors que la sécurité est revenue à Ath Aissi», nous dira un citoyen. De leur côté les élus de l’assemblée communale ont demandé « la réouverture de la poste, pour mettre fin aux conditions désagréables et contraignantes auxquelles sont confrontés leurs citoyens, particulièrement en hiver ».Le P/APC M. Berchiche El hayouni a, quelques mois après sont installation, adressé une demande au directeur d’Algérie poste de la wilaya de Tizi-Ouzou où il transmettait les doléances émises par les habitant de la commune et surtout lui affirmait que les conditions sécuritaires sont réunies maintenant avec la présence d’une brigade de gendarmerie nationale dans la localité. Pour rappel : la poste est fermée pour des raisons d’insécurités qui remontent à l’année 2005 où cette dernière a été attaquée à main armée en plein jour par deux individus encagoulés, armés d’un clash et d’un fusil de chasse les agresseurs réussirent à emporter avec eux 227 millions de centimes lors de la première attaque et vingt milles dinars à l’issue de la deuxième.

L. M.