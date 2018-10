Les voyageurs réclament de nouveaux arrêts

Par DDK | Il ya 39 minutes | 84 lecture(s)

Beaucoup de citoyens réclament de nouveaux arrêts sur l’axe routier Draa Ben Khedda-Tizi-Ouzou. La demande qui existait depuis déjà quelques années, s’est accentuée après l’ouverture d’une partie de la pénétrante. Ce manque d’arrêts est à présent un grand problème qui cause des rixes au niveau des stations de Draa Ben Khedda et de Boukhalfa. En effet, au niveau de l’arrêt situé à la sortie de la ville de Draa Ben Khedda, les transporteurs refusent de prendre les habitants des quartiers situés sur cet axe à l’instar de Toumi, du centre de formation de Boukhalfa et de la pompe à essence. Les propriétaires des bus s’accrochent souvent avec les voyageurs qui ne comprennent pas les raisons de ces refus systématiques. Pour beaucoup de personnes interrogées, prendre un bus pour aller chez-soi est un droit d’autant plus qu’il existe. Par contre, les transporteurs de leur côté font savoir que la ligne qui leur est délivrée assure une liaison Draa Ben Khedda-Boukhalfa et le contrat avec la direction des transports ne mentionne pas et n’autorise pas d’autres arrêts. Ces derniers vont plus loin encore et évoquent le danger de déposer une personne sur l’autoroute, à un arrêt non autorisé. Pour ces derniers, le problème des arrêts est du ressort de la direction des transports qui refuse d’aborder ce sujet. Cependant le problème a été déjà soulevé lors de réunions des transporteurs afin de trouver des solutions à proposer. Mais l’inconvénient majeur est l’absence de représentants des voyageurs. Beaucoup estiment à ce propos qu’aujourd‘hui une association de défense des voyageurs est plus que nécessaire. Le voyageur est en effet livré à l’humeur transporteurs et des augmentations anarchiques des tarifs. L’existence d’une association des voyageurs obligera les services concernés à rechercher des solutions à tous ces problèmes ; son existence mettra fin au diktat des transporteurs indélicats qui traitent avec dédain les voyageurs. Enfin, il est à signaler que l’urbanisation influence beaucoup le secteur des transports ; La naissance de zones urbaines nécessite la mise en place de nouvelles lignes. Pour certains techniciens de l’urbanisme, le transport doit s’adapter continuellement à l’émergence de nouveaux pôles urbains. Et c’est vraisemblablement ce qui manque aujourd’hui à Draa Ben Khedda,au point où les voyageurs appellent le président de l’APC à s’impliquer afin de chercher des solutions en concertation avec la direction du transport et des services concernés. Les voyageurs souffrent beaucoup sur cette ligne.

Akli. N