Le comité fraîchement élu brandit ses revendications

Par DDK | Il ya 38 minutes | 103 lecture(s)

Sitôt élu, le nouveau bureau du comité de village d'Ath Ali, sur les hauteurs du chef-lieu communal, a exposé ses revendications à l'exécutif communal . " Après près de trois ans d'inertie , nous avons élu un nouveau bureau composé de jeunes compétences. Il est présidé par M. Sofiane Yacoubi", nous confiera un membre de ce bureau. Avant-hier, une délégation importante a été reçue par un adjoint au maire. " C'est après l'assemblée élective que nous avons dressé la plateforme de revendications qui devra améliorer le cadre de vie de nos concitoyens", nous dira-t-il. A ce propos, il nous apprendra que celle-ci comporte plusieurs points. Il s'agit de l'assainissement, de l'eau potable, de la prise en charge de la piste vers lkkoulilen, du renforcement de l'éclairage public, du ramassage régulier d'ordures ménagères, de déclassement d’ un terrain appartenant aux domaines afin de nous servir de cimetière parce que les nôtres sont saturés, de l'affectation d'un bus au ramassage scolaire... Concernant l'assainissement, soulignera le membre du comité, la plupart des habitants de ce gros village recourent à des fosses septiques. " Nous avons aussi soulevé le problème récurrent de l’eau potable. Nous avons des sources importantes qu'il faudra capter pour alimenter le nouveau réservoir non encore opérationnel", expliquera-t-il. Au sujet du ramassage scolaire, les représentants d'Ath Ali estiment que le camion est un danger pour transporter des dizaines d’adolescents sur une pente raide. " D'ailleurs, l'an dernier, il a failli chuter dans un ravin", rappellera l'un des membres du comité. Au terme de leur discussion avec l’adjoint au maire et d'autres membres de l'exécutif, des promesses leur ont été données. " L'adjoint au maire nous a écoutés et a pris note de nos revendications. » Pour certaines, il dira que des fiches techniques étaient déjà déposées au niveau des directions concernées. Alors que pour d'autres, il a promis de taper à d'autres portes afin de leur trouver des solutions. Concernant le ramassage scolaire, il a répondu que ce sera possible si l'APC réceptionnait les bus promis", dira encore la même personne. Par ailleurs, juste après l'installation du nouveau bureau, les nouveaux membres ont souhaité la participation de leur village à l'édition prochaine du concours " Rabah Aissat , du plus propre village de la wilaya". " Nous avons des atouts à mettre en avant. Je citerai notre école qui existe depuis le XIX ème siècle. Avec le déclenchement de la guerre de libération nationale, elle devint un centre de torture. Il y a aussi un bassin d'eau de l'époque coloniale que nous allons restaurer incessamment, nous commencerons à sensibiliser les habitants sur la propreté du village. N'oublions pas aussi qu'Ath Ali est un village martyr", conclura le même membre du comité ayant pris part à la délégation reçue par les élus au siège de l'APC.

Amar Ouramdane