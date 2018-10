Une association agricole est née

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Les citoyens de la commune de Yattafen, une localité qui dépend de la daïra de Beni-Yenni, ont créé récemment une association agricole dénommée « Afud » (La Force). Les démarches administratives ont été finalisées, pour l’obtention de l’agrément qui porte le numéro 02/B.A.S/2018, auprès des responsables de la commune. Le bureau est composé de 15 membres fondateurs, parmi lesquels 7membres du village Aït Saada et 7 du village Aït Daoud. La nouvelle venue dans le mouvement associatif, et dont la présidence est confiée à Challali Saïd, est l’œuvre d’un groupe d’agriculteurs de la région. Le bureau a été élu démocratiquement et à bulletin secret, avec comme secrétaire général AÏT MOHAND Hamid et comme trésorier OUARAB Ouamer.Le siège de l’association se trouve être un bureau dans l’ancienne Kasma du FLN. Le plan d’action de la nouvelle association s’articulera autour de l’encouragement des agriculteurs de la commune pour le développement des activités agricoles au sein de la commune , la coordination entre les agriculteurs et les services agricoles de la région ,l’amélioration des conditions économiques et existentielles des agriculteurs de la commune , entre autres .Le président et son bureau ont exhorté toutes les bonnes volontés à unir leurs efforts pour promouvoir l’agriculture au niveau de la commune. Longue vie à la nouvelle association.

M. A. B