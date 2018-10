Plus de cent femmes auscultées

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Sur invitation de l’association Echo Aourir en collaboration avec l’EPH d’Aïn El Hammam, «Rotaract club Alger La Blanche» a dépêché une équipe d’une douzaine de gynécologues et radiologues au village Aourir (Aïn El-Hammam) lesquels ont procédé au dépistage du cancer du sein tout au long de la journée de vendredi dernier.

Une centaine de femmes, originaires des villages Aourir, Tasga Melloul et Tillilit, inscrites depuis plusieurs jours, ont été scindées en deux groupes. Le premier relatif à celles âgées entre vingt cinq et trente neuf ans ont été prises en charge au niveau du camion clino-mobile mis à la disposition du village par l’hôpital local. Parallèlement, un second groupe de femmes composé de celles qui dépassent les quarante ans étaient auscultées par d’autres spécialistes à l’intérieur du foyer de jeunes. La consultation comprend, selon les spécialistes le volet clinique, la mammographie et l’échographie. A la fin de l’opération qui s’est achevée vers dix sept heures, il a été demandé des examens complémentaires pour toutes les patientes de plus de quarante ans, celles-ci seront dirigées incessamment vers Tizi Ouzou où elles seront prises en charge, au niveau de l’hôpital privé « Mahmoudi ». Activant dans une région où tout est à faire, « Echo Aourir », agissant sous la houlette de Hakim, ne se limite pas à la défense de l’environnement, pour laquelle il a été créé. Son ancrage au village d’Aourir Menguellet, où la population attend de lui plus que les nettoyages, l’embellissement et autres actions dont il s’acquitte, par ailleurs, merveilleusement bien, le contraint d’étendre ses activités à l’animation, aux travaux d’intérêt général et, cette fois, au dépistage et à la prévention du cancer du sein. Une action très appréciée par la population concernée qui ne tarit pas d’éloges envers les membres de « Rotaract club Alger La Blanche » qui n’étaient pas rebutés par le trajet de cent cinquante kilomètres pour accomplir cette mission qui les honore. Ils ont sacrifié leur weekend pour venir dans cette région reculée apporter leur aide à ces villageoises et à ces villageois qui les ont accueillis les bras ouverts, ne ménageant aucun effort lors de la préparation des repas en l’honneur de leurs hôtes. Notons que ce n’est pas la première opération du genre à laquelle se sont livrées les jeunes femmes (gynécologues et autres) de Rotaract Club Alger La Blanche qui ont eu, par le passé, à se distinguer dans les régions les plus reculées d’Algérie, à l’instar de Tindouf, Adrar, Reggane et autres contrées du Sud. Il faut rappeler que l’EPH d’Aïn El Hammam souffre de l’absence d’un radiologue et d’un gynécologue depuis une douzaine d’années. Les malades sont contraintes de se déplacer jusqu’à Tizi Ouzou pour une mammographie. De nombreuses femmes ne possédant pas les moyens de s’y rendre, ne s’aperçoivent de la maladie qu’une fois qu’elle a atteint un stade avancé. Souvent l’ablation du sein devient inévitable. C’est dire que les acteurs de cette initiative méritent amplement les remerciements que la population leur a adressés, en guise de reconnaissance et aussi d’avoir sacrifié leurs journées de repos pour venir en aide à leur prochain. Bravo.

A.O.T.