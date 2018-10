Le CW128 et la RN30 en état d'abandon

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

L'état des routes menant vers le chef-lieu de la commune de Boghni n'est pas reluisant .d’ailleurs, aucun projet n'est en vue pour les réhabiliter, aucun programme non plus au niveau de la direction des travaux publics. Ainsi, les usagers de la RN 30 et du CW 128 n'ont d’autre choix que de prolonger leur calvaire quotidien et de rouler carosse sur des chaussées en état de dégradation avancée. Au reste, pour de nombreux automobilistes et transporteurs, emprunter le chemin de wilaya menant vers Tizi Ouzou relève des choses à éviter. Et pour cause, sur une étendue de plus de 15 km, la voie carrossable est devenue impraticable à plusieurs endroits : prolifération de nids de poules et détachement de couches de bitume de la route . La même situation est constatable à la sortie ouest du chef-lieu, où sur plus de 4 km de route menant vers les communes voisines de Ain Zaouia et de Draa El Mizan, l'état de la chaussée continue de susciter désapprobation et colère chez les usagers de la RN30. Pis encore, sur le même axe un affaissement survenu en plein virage au lieu dit Azaghar a causé le rétrécissement de la route sur plus de 20 m. À ce jour, aucune initiative n'a été prise pour réhabiliter ce tronçon en dépit de l'urgence signalée, avec notamment le risques d'accidents si la chaussée venait à s’affaisser durant la période hivernale. Ces deux voies de communication très importantes pour rallier la ville de Boghni doivent faire l'objet de réhabilitation dans le cadre des projets sectoriels. Sinon, c'est une grande partie du sud de la wilaya qui continue de subir les aléas du mauvais état des routes en dépit de leur importance pour valoriser les échanges commerciaux et l'intercommunalité.

Merzouk Haddadi.