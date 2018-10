700 arbres plantés

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

Le CFPA, en collaboration avec les services des forêts, district de Draâ El-Mizan, la subdivision agricole de la daïra en présence des maires des communes de Tizi-Gheniff et de M’Kira ainsi que des élus et de nombreux invités, a célébré, avant-hier la journée nationale de l’arbre. Des forestiers ont guidé les stagiaires autour de l’établissement et à l’intérieur du centre où est plantée à cette occasion une centaine d’arbres qui viennent grossir les espaces déjà plantés, il y a quelques années. «Nous avons prévu pour aujourd’hui une centaine d’arbres de variétés différentes. Nous avons l’eucalyptus, le platane, le caroubier, le pin, la lavande, le romarin… Au total, pour notre district, nous avons à planter durant cette semaine 700 arbres à travers le lycée de Frikat, le CEM de Henia, la mosquée Errahma de Draâ El-Mizan, au centre-ville de Draâ El-Mizan et de Tizi-Gheniff», nous déclarera le responsable de ce service. Avant l’entame de l’opération de plantation, le directeur du CFPA, M. Terkmani, a tenu à souligner l’importance de l’arbre auquel une grande attention doit être accordée. «C’est l’occasion de revenir sur les bienfaits de l’arbre. On doit planter davantage d’arbres car il a besoin de notre apport. Je profite de cette occasion pour appeler les agriculteurs qu'une formation dans le greffage et la taille des arbres fruitiers sera lancée au sein du centre avec la collaboration des services agricoles de la daïra», dira-t-il. Tour à tour, les maires, la subdivisionnaire agricole sont revenus sur l’intérêt qui devra être accordé à l’arbre pour ses nombreux avantages : son oxygène, ses fruits, son bois, son ombre et beaucoup d’autres usages. En tout cas, durant leurs interventions, tous ont plaidé pour la plantation d’arbres au quotidien et pas seulement à l’occasion de la célébration de ce genre de journées, rappelant au passage l’entretien de espaces végétaux et leur protection contre les incendies et autres saccages. Madame Aliouane, première responsable de l'agriculture dans la daïra, a aussi informé qu'une formation destinée aux fellahs, au sujet de l'olivier, du grignon et de la margine pour compostage, est dans son programme.

Amar Ouramdane