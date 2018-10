Les villageois au rendez-vous

Par DDK | Il ya 12 minutes | 8 lecture(s)

La volonté de changer, l’esprit d’équipe et surtout détermination de donner un nouveau visage au village Tizi N'tlakht, dans la commune d’Aït Mahmoud, sis à proximité du barrage Taksebt, ont été encore une fois là.

La campagne a drainé une foule de volontaires dont des amoureux de la nature, le comité du village initiateur de cette action disparue du lexique des villageois durant les années précédentes est à présent incluse dans leur quotidien. C’est sous le slogan ‘’le volontariat continu " que les bonnes volantes ont entamé ce samedi le nettoyage des parties restantes de leur bourgade, avec le désherbage des cimetières, l’ouverture des ouvrages fermés, le ramassages des ordures et le dallages des coins affaissés lors des dernières intempéries, chacun avait une tâche précise, surtout que c’est la dixième action menée par les jeunes de cette localité qui ont fait preuve d’une bonne organisation. « Notre seul but à travers cette action consiste en la sensibilisation au sujet de la pollution qui guette notre environnement et agresse la nature et son écosystème » dira un citoyen. Les déchets ramassés sont ensuite triés de sorte à faire comprendre aux gens le grand rôle que peut jouer le tri sélectif dans la préservation de l’environnement. Une fois les alentours du village nettoyés les volontaires ont commencé à nettoyer le CW100 menant vers le barrage de Taksebt d’une part et donner l’exemple aux gens qui empruntent cette route d’autre part. La route qui longe le barrage de Taksebt bénéficia également de cette action de volontariat. « Nous avons l’ambition de participer au concours du village le plus propre comme première étape et pourquoi pas emporter le titre lors de la deuxième, nous sommes contents de l’adhésion des villageois à cette noble mission» affirme un membre du comité du village. Il faut aussi souligner l’apport consistant de certains citoyens qui ont mobilisé gracieusement leurs engins roulants pour le ramassage des sacs poubelle et évacuer tous les amas d’ordures, de gravats, et de bois mort.

Lyes Mechouek