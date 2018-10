La polyclinique dépourvue de laboratoire

Par DDK | Il ya 12 minutes | 10 lecture(s)

Si la radio a été, finalement, mise en service depuis des mois, en revanche un laboratoire d’analyses médicales fait cruellement défaut toujours. « Il n'y a pas assez d'espace pour installer le laboratoire. Nous avons une salle occupée par l'UDS (unité de dépistage et de suivi), parce que cette dernière réalisée au CEM Base 3 d'Akerrouche Oufella a été réformée depuis des années suite à un glissement de terrain qui l'avait sérieusement affectée", nous dira en premier lieu M. Hocine Bassaid, l'un des adjoints au maire. Pour notre interlocuteur, si cet espace était dégagé, le laboratoire sera ouvert, car la directrice de l'EPSP de Boghni a promis de doter cette structure du matériel nécessaire. Notre interlocuteur reviendra ensuite sur le cas de l'UDS. " Tous les services de la daïra et de la commune ont signé un P.V afin de transformer un logement du lycée en siège de l'UDS. Toutes les réserves ont été levées. Mais, nous ne voyons pas pourquoi la direction de l'éducation n'a pas encore signé un arrêté de transfert. Pourtant nous avons remis même un dossier complet pour la commission éducation, formation professionnelle et enseignement supérieur ", expliquera-t-il. M. Bassaid estimera que l'implantation de l'UDS au sein du lycée est la solution la plus adéquate parce qu'à l'intérieur de la polyclinique, elle entravera le fonctionnement de celle-ci. " Je signalerai aussi que l'état du matériel de l'UDS est en dégradation, notamment le fauteuil dentaire", ajoutera-t-il encore. Quant au laboratoire d'analyses médicales, il est d'un grand intérêt pour la population quand on sait que nombreux sont les patients, de cette commune ô ! combien déshéritée, qui ne peuvent se permettre de faire leurs bilans sanguins, chez des privés qui pratiquent des tarifs élevés. Du reste, à signaler que cette polyclinique n'a pas de garde de nuit si bien qu'à partir de seize heures, les malades devront se déplacer jusqu'à la polyclinique de Tizi-Gheniff ou encore vers les structures sanitaires des autres communes à savoir l'hôpital de Draâ El-Mizan et parfois même à Bordj Menaiel ( Boumerdès). L'UDS du CEM Base 3 d'Akerrouche Oufella est dans un état d'abandon en dépit des appels lancés, par les autorités et les responsables de la santé scolaire pour la rénover. Cette UDS a été touchée par l'affaissement survenu au niveau d'un chantier de réalisation de logements au contrebas du collège. En tout cas, les deux services sont très attendus dans cette commune c'est-à-dire le laboratoire d'analyses médicales et l'UDS quand on sait que l'APC n'a pas les moyens de transporter les élèves, notamment, des écoles primaires à la polyclinique.

Amar Ouramdane