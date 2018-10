Les pistes agricoles en mauvais état

Par DDK | Il ya 12 minutes | 8 lecture(s)

Ouvertes depuis des années, les pistes agricoles de la quasi-totalité des villages d’Ouaguenoun sont dans un état dégradé. Absence d’entretien pour certaines et abandon total pour d’autres, ces sentiers conçus pour l’agriculture de montagne sont en majorité engloutis par les forêts qui ont fini par reprendre ce qui leur appartient. Aujourd’hui, les agriculteurs surtout les éleveurs bovins et ovins craignent des dommages pouvant survenir en hiver. Les jours de pluie approchent et l’espoir est grand de voir les services des mairies venir au secours des routes. Les agriculteurs, toutes filières confondues, ont également de voir leurs travaux suspendus durant de longues périodes. Ces pistes qui pénètrent dans les coins les plus reculés des forêts sont obstruées par la boue charriée par les eaux de pluie. Les ponts réalisés, ne sont que rarement entretenus ; ce qui les a tous bouchés laissant les rivières les submerger. A présent, après des décennies les routes ont l’air de rivières. Seules quelques unes entretenues, d’ailleurs, par les agriculteurs eux-mêmes résistent encore. En fait, depuis leur ouverture à la fin des années 80 et 90, ces pistes ont donné une nouvelle impulsion à l’activité agricole locale. L’arboriculture, l’élevage bovin et ovin se sont rapidement développés. Mais, les années sont passées et les pistes commençaient à être obstruées par les ronces, les cumuls de boue et la dégradation avancée des ponts et conduites d’eau. Les agriculteurs ont lutté pendant des années pour garder ses sentiers en bon état mais manquant de moyens, ils abandonnèrent. Par ailleurs, il convient de signaler que ces dernières semaines, ce sont les populations qui s’inquiètent de cet état. L’approche de la période de récolte des olives fait craindre le pire. Les travaux peuvent être interrompus durant plusieurs semaines retardant ainsi la fin, mais aussi la dégradation de la récolte. Cette année, la récolte des olives dans la région du Nord de la wilaya est médiocre ce qui incitera beaucoup à abandonner leur produit. L’état des pistes n’invite guère à faire des efforts d’aller chercher les olives situées loin dans les forêts, les agriculteurs en subiront les conséquences.

Akli. N