Engouement pour la Green Card

Le rêve américain aux bouts des doigts, tel est le mot d’ordre de centaines de jeunes qui affluent de toute la wilaya de Tizi-Ouzou pour tenter leur chance ici à Mâatkas à la loterie de l’émigration vers le pays de l’Oncle Sam. Pourquoi Mâatkas ? En effet, une rumeur circule sur les réseaux sociaux, faisant état des chances réelles d’avoir ce fameux sésame outre-Atlantique en s’inscrivant à partir de cette commune montagnarde de la wilaya de Tizi-Ouzou, a fait que d’innombrables jeunes arrivent non seulement de toute la Kabylie, mais aussi de Boumerdès et d’Alger. Si par le passé, il y a eu effectivement beaucoup de chanceux dans la commune de Mâatkas, cela n’est dû qu’au hasard et non à une quelconque politique de sélection. Ainsi, ces jours-ci d’inextricables embouteillages sont enregistrés dès les premières heures du matin, et cela dure jusqu’à tard dans la soirée (22 heures). Les cybers-café et autres studios de photographies ne désemplissent plus. Ce sont surtout les lycéens et les étudiants qui viennent tenter leur chance. Aux portes des cybers-café nombreux sont ceux qui attendent leur tour, avec l’espoir chevillé au corps. Bonne chance.

Amayas idir