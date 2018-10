Plus de 2 500 bovins concernés

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

La campagne de vaccination des bovins occupe les éleveurs d’Aïn El-Hammam. Elle devra toucher pas moins de 2 500 têtes de bovins.

La subdivision agricole de la daïra ayant en charge cette action, outre la commune de l’ex Michelet, les communes d’Ath Bouyoucef, Akbil et Aït Yahia, est mobilisée depuis plusieurs jours pour mener à bien cette tâche. Au niveau de la commune mère d’Aïn El Hammam, l’opération qui a débuté vendredi dernier se terminera le 31 du mois courant et auront ainsi passé en revue le cheptel de 18 villages. Cette fois, nous dit monsieur Ahmed Ali, le subdivisionnaire, « la campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et anti rabique des bovins, sera exécutée par un vétérinaire privé, à raison de deux à trois agglomérations par jours, selon leur importance. Le programme de passage de l’équipe sanitaire a été affiché dans les villages. Les éleveurs sont de ce fait, priés de présenter leurs bovins au niveau des lieux habituels, comme lors des opérations précédentes.» Le mauvais temps qui a sévi à partir de dimanche a quelque peu contrarié le personnel chargé de l’opération souvent à l’air libre. Ce qui n’a pas empêché la campagne de se dérouler sans accroc. Notons que le cheptel bovin de la commune d’Aït Yahia sera pris en charge comme au niveau de Michelet par un vétérinaire privé, alors que ceux des municipalités d’Akbil et d’Ath Bouyoucef seront vaccinés par le vétérinaire de la subdivision agricole d’Aïn El Hammam, et ce, à partir de la semaine prochaine. Les responsables tiennent à préciser que la vaccination est gratuite et que, de ce fait, les propriétaires de bovins sont priés d’adhérer à l’opération dans l’intérêt de tous. « Il est impératif que toutes les vaches laitières, particulièrement celles identifiées à notre niveau, bénéficient de ce vaccin. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation a été déjà initiée en direction des éleveurs inconnus de nous, pour les amener à faire vacciner, gratuitement aussi, leurs bovins », ajoute notre interlocuteur. Notons que la daïra d’Aïn El Hammam possède un cheptel bovin identifié d’environ 2630 têtes dont mille cinq cents (1500) vaches laitières assurant, pour les trois premiers trimestres de cette année, une collecte d’environ 214000 litres de lait. Il reste que, malgré toutes les facilités qui leur sont offertes, certains éleveurs propriétaires d’un cheptel non déclaré auprès de la subdivision agricoles, continuent d’ignorer les différentes campagnes de vaccination. Ce qui rend difficile la prise en charge des bêtes, en cas de maladie.

A.O.T.