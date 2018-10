Reprise des cours

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Comme il a été décidé lors de la réunion des parents d'élèves de l'école primaire d'Illounissène et du directeur de l'éducation M. Ahmed Lalaoui, la situation problématique de l'établissement a trouvé sa solution. En effet, la promesse, donnée par le premier responsable de l'éducation de la wilaya, a été tenue. Depuis dimanche dernier, les élèves de la classe de 3ème année primaire tout comme ceux de la 4ème année ont, chacune, leur enseignant. A rappeler que les parents ont retenus chez eux leurs enfants durant près d'une quinzaine de jours pour réclamer un enseignant parce qu'au début de l'année les élèves des deux niveaux étaient confiés à un seul enseignant, faisant ainsi classe commune " Nous avons refusé cela parce que nous avons jugé que cela était contraire à la logique éducative. Un enseignant peut-il dispenser des cours à deux niveaux différents dans une même salle de cours? Ce n'est pas normal, n'est-ce pas, s’interroge un parent d'élève. Celui-ci a tenu à remercier le directeur de l'éducation qui a été compréhensif. " Le directeur de l'éducation a suivi l'évolution de la situation depuis le début. Il a tenu sa promesse. Maintenant, nos enfants pourront étudier dans des conditions normales", estimera un membre de la commission reçue par le directeur de l'éducation en compagnie du maire et des élus. Par ailleurs, notre interlocuteur nous dira que le problème auquel sont confrontés les élèves demeure l'état de l'établissement. " Notre école est construite en préfabriqué au début des années 90. Elle a vingt-cinq ans d’âge. Or, il faut savoir que l'amiante est dangereuse pour la santé. Donc, il est faut de l'éradiquer et en construire une autre en dur", poursuivra un deuxième interlocuteur. Les parents d'élèves interpellent à ce sujet tous les responsables à tous les niveaux et à leur tête le wali de prendre en considération leurs requêtes. " Ce n'est pas la première fois que nous avons soulevé ce problème. Nous souhaitons que nos appels trouvent une oreille attentive parce que des lois existent interdisant l'utilisation de l'amiante qui est une matière dangereuse pour la santé", conclura le même interlocuteur. Il est aussi attendu dès l'année prochaine la création d’une division de préscolaire au sein de cet établissement parce qu'aujourd'hui les scolarisés de 5 ans font quelques 5 kilomètres en aller et retour pour rejoindre l'école primaire des frères Krim à Iâllalen.

Amar Ouramdane