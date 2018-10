Larbaâ Nath Iarthen et Aït Oumalou au rendez-vous...

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Deux journées de commémoration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale sont prévues aujourd’hui et demain, à Larbaâ Nath Irathen.

Un évènement que l’APC a préparé avec les membres de la famille révolutionnaire de la commune. les célébrations auront lieu au niveau de la bibliothèque municipale. Les organisateurs ont ainsi concocté un riche programme. Aujourd’hui même, il y aura la remise de 91 décisions pour les bénéficiaires de l’habitat rural, suivie d’une exposition photos des martyrs de la guerre de libération. Pour la deuxième journée un dépôt de gerbes de fleurs et une conférence débat qui sera animée par si Smaïl, ancien moudjahid de la région, à la la clôture de cette journée une projection de photos sur la révolution couronnera ces journées. Dans ce sens le P/APC de Larbâa Nath Iarthen, Lounis Mohand explique que «c’est de notre devoir de marquer cette date significative afin de cultiver la mémoire». Par ailleurs, la commune limitrophe d’Aït Oumalou sera également au rendez-vous demain avec un programme concocté par l’APC, l’ONM et l’ONEC. Une journée qui sera certainement particulière et qu’abritera l’école primaire Youcef Khoudja Amar. En effet, voulant marquer cette journée si chère à nos cœurs. Les organisateurs en question ont prévu un riche programme à l’occasion de cette journée. Pour l’ouverture, le traditionnel dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs. La suite du programme sera déclinée au niveau de l’école déjà citée où 80 décisions seront distribuées au profit des bénéficiaires de l’habitat rural. Une exposition photos ainsi qu’une chorale des élèves l’école suscitée, constitueront l’essentiel du programme. Pour le maire d’Aït-Oumalou, Mokhtari Sofiane, «cette journée est très importante pour nous et pour la famille révolutionnaire car le 1er novembre est une date symbolique, c’est le jour où une poignée d’hommes ont criée haut et fort leur soif de justice et de liberté.» Et d’ajouter, «ce 64e anniversaire nous avons voulu le marquer à notre façon, en recensant les monuments de notre commune en état de délabrement, enregistrés préalablement lors de nos sorties sur le terrain. Concernant le village de Boudjeha, nous avons inscrit un projet de réalisation d’un monument puisque c’est le seule village qui ne possède pas son propre monument », regrette le maire.

Youcef Ziad