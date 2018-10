Béni Douala au rendez-vous

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

La commémoration du 1er Novembre 1954 est un évènement majeur dans l’histoire contemporaine de nos compatriotes. Comme chaque année la région de Béni Douala renoue avec cette tradition qui touchera toutes les communes. A Béni Aissi un programme riche sera concocté et cela avec le recueillement aux monuments des martyrs de la région accompagné d’une exposition relatant les évènements qui se sont succédé dans la région, un semi marathon sera organisé pour les enfants de moins de 16 ans (garçons et filles), au niveau du village Tighzert le 1er novembre à partir de 8h. Plusieurs Moujahidine et fils de chahid seront honorés à Taourirt Moussa, commune Ait Mahmoud, un geste symbolique de l’association culturelle Tagrawla. Les membres de la fondation Lounes Matoub procéderont de leur côté à un dépôt d’une gerbe de fleurs au monument des martyrs du village, surnommé « zone rouge» pendant la guerre et ce pour les batailles féroces qui s’y sont déroulées. Tizi N’Tlakht, un village de la commune d’Ait Mahmoud (daïra de Béni Douala), situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Tizi-Ouzou, qui avait accueilli et abrité durant la guerre de libération nationale les membres de l’Etat-major de l’Armée de libération nationale (ALN) sera aussi de la partie et cela avec la commémoration programmée par les fils de chahid, avec une visite guidé à l’abri qui offre une vue dégagée sur les régions de Béni Douala et de Larbaa n’Ath Irathen, cet abri a abrité beaucoup de maquisards durant la guerre de libération.La daïra de Béni Douala sera donc parmi les autres daïras qui célébreront le 64ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, une date symbolique inscrite dans l’histoire du pays.

Lyes. Mechouek