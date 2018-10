Neige sur les cimes du Djurdjura

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Les premières neiges de l’hiver viennent de faire leur apparition sur les hautes cimes du Djurdjura. Si la montagne n’en a pas été recouverte entièrement, il faut croire qu’elle ne tardera pas à se revêtir du manteau blanc immaculé qui lui donne toute sa splendeur, avec le froid qui sévit sur la région ces derniers jours. Lundi matin, après dissipation du brouillard qui réduisait la visibilité, nous avons pu admirer la beauté de Lala Khedidja blanchie durant la nuit. Un spectacle indicible, même pour ceux qui sont habitués à le contempler plusieurs fois par an. Aux premières heures de la matinée, la région de Michelet et d’Iferhounene ont également connu quelques flocons de neige qui n’ont, cependant, pas perturbé la circulation ni le quotidien des citoyens qui s’étaient déjà préparés à affronter le froid, depuis plusieurs semaines. Même si elle n’était pas attendue si tôt, la neige n’a pas surpris pour autant la population qui se réjouit de la générosité de la nature, en cette saison. En effet, «nous avons perdu l’habitude de voir la poudreuse au mois d’octobre», disent certains alors que d’autres pensent que «c’est le retour au bon vieux temps où la neige ne quittait la région qu’au mois de juin, parfois plus tard.»

A.O.T