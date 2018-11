Une stèle de martyrs gravée en tamazight

Par DDK | Il ya 59 minutes | 77 lecture(s)

Le 64e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre a été célébré à travers les quatre communes de la daïra de Boghni.

Un programme riche a ainsi marqué cet événement historique, notamment à Boghni et à Bounouh. En effet, avec la présence du chef de daïra, du président de l'APC et de son exécutif, une soirée, pour honorer la mémoire des valeureux martyrs de la glorieuse révolution du peuple algérien, a été organisée dans la nuit de mercredi dans la salle communale des fêtes. Des Moudjahidine, des fils de Chouhada et des représentants de la société civile ont pris part à ces festivités. Les jeunes générations, à travers le théâtre et la chanson, ont apporté leur contribution à la célébration du combat de leurs aînés. Ainsi, une pièce théâtrale intitulée «Amjahed», a été présentée au public. Les scouts également ont émerveillé le public par leur prestation. À minuit, la cour du siège de l'APC était bondée de monde venu assister à la traditionnelle levée du drapeau national. Les activités officielles ont été marquées aussi par le dépôt de gerbes de fleurs et par des cérémonies de recueillement dans les communes d'Assi Youcef, de Mechtras et au monument de la ville de Boghni. Le comité de village de Bounouh s'enorgueillit d'avoir contribué à immortaliser les martyrs de la commune, avec l'inauguration d'une stèle dédiée à la mémoire des combattants de l'insurrection contre l'ennemi colonial en 1871 et des martyrs de l’indépendance. Érigée en plein chef-lieu, cette réalisation, financée par les villageois d’Ait Smail, se distingue des autres stèles par les noms des martyrs gravés en Tamazight. Sur un autre registre, l'organisation locale des moudjahidine, a tenu lors d'une cérémonie organisée à la salle des fêtes, à rendre hommage aux membres de l'ALN, aux membres de l'OCFLN et au chef de daïra de Boghni, .

Merzouk Haddadi.