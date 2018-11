La ville rend hommage à ses chouhada

Par DDK | Il ya 59 minutes | 60 lecture(s)

À l'occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, un hommage a été rendu jeudi dernier à Tadmait, aux hommes et aux femmes tombés pour que vive l’Algérie. Tout a commencé par une marche silencieuse, à laquelle ont pris part les autorités locales, les Moudjahidine, les fils de Chouhada, des éléments de scouts ainsi que des dizaines de citoyens. Celle-ci s’est ébranlée du siège de l’APC jusqu’au carré des martyrs. Après le dépôt de deux gerbes de fleurs au pied de la stèle commémorative, les participants ont récité la Fatiha en signe de recueillement. A noter que la dite stèle a été complètement rénovée. «Nous sommes très heureux de voir aujourd’hui le carré des martyrs de Tadmait rénové, c’est une autre manière de rendre hommage à nos martyrs qui demeureront pour l’éternité dans la mémoire collective», dira à l’occasion Mohamed Aiboud, Moudjahid de la région et Ali Belaiche dit Mohamed, fils de chahid. En outre, deux autres gerbes de fleurs ont été déposées, à l'occasion, par des habitants de la région. Une au pied de la stèle édifiée au village Aït Hamou, en hommage aux 256 martyrs de la région, et l’autre à la stèle de Bouayadif au village Ait Yahia. Pour rappel, dans la commune de Tadmaït, près de 1053 martyrs sont tombés au champ d'honneur durant la révolution. Par ailleurs, le personnel de l’école primaire baptisée au nom du martyr Aouine Lounes, sise à la cité Baghdad, ont honoré l’un des fils de ce chahid.

Rachid Aissiou.