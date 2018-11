Le monument aux martyrs de Hellil inauguré

Par DDK | Il ya 59 minutes | 62 lecture(s)

La célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale fut l'occasion de rendre hommage aux martyrs de la révolution et aux Chouhada tombés au champ d'honneur dans la bataille de Hellil, un village enclavé d’Aït Yahia Moussa, le 10 avril 1958. En effet, après un rassemblement devant l'APC, de nombreux citoyens, les autorités locales, les Moudjahidine et les enfants de Chouhadaarpentèrent le chemin sinueux qui mène vers le village, afin d'assister à l'inauguration de la stèle érigée à la mémoire des 30 martyrs de Hellil. Celle-ci a coûté près d'un million de dinars. Après le dépôt d’une gerbe de fleurs et la minute de silence observée à la mémoire des 140 martyrs, le maire dira : "Nous nous inclinons devant la mémoire de tous les martyrs de l'Algérie et de ceux tombés lors de cette bataille. Ce monument réalisé à cet endroit est un repère pour les jeunes générations. L'APC fait tout pour protéger et rénover, à chaque fois lorsque cela est possible, toutes les stèles de la commune. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette fête. Le wali est occupé ailleurs pour célébrer la journée à travers de nombreux villages de la wilaya, nous l'inviterons pour le 10 avril 2019 à l'occasion de la commémoration du 61ème anniversaire de cette date historique où nous procéderons à l'inauguration officielle de la stèle ", soulignera dans son intervention M. Rabah Hamitouche, le P/APC. M. Hocine Chettabi, président de l'ONM locale, ne retiendra pas ses larmes lorsqu'il évoqua cette date parce que non seulement l'armée française avait tué 140 martyrs mais parce qu'elle recourut à une répression féroce même à l'égard de la population civile. Les témoignages entendus confirmèrent que même des enfants étaient égorgés et des femmes éventrées, au motif que ce village avait prêté assistance à ces maquisards venus de Tizi-Gheniff. Nombreux étaient ceux qui ont raconté avec force détails cet événement douloureux. L'histoire de cette bataille a été revisitée par tous les intervenants. Dans cette commune où la population a participé pleinement à la révolution, on compte de nombreuses batailles dont celle du 6 Janvier 1959 où tombèrent 385 martyrs et où l’armée coloniale perdit deux officiers, à savoir le lieutenant Chassin et le sinistre capitaine Grazziani capturés vivants avant d'être tués parce que l'armée avait recouru à une répression contre la population civile. La bataille du 5 mars 1959 à Tachtiouine, du 14 mars 1959 à Tafoughalt, sont symboliques du sacrifice consenti par Ait Yahia Moussa, pour l’indépendance du pays.

Amar Ouramdane.