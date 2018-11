L'éradication de la décharge publique retenue

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

S'il est vrai que l'APC assure le ramassage des ordures ménagères au quotidien, lesquelles sont transportées vers le Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Draâ El-Mizan,il se trouve que certains viennent déposer leurs déchets dans une décharge sauvage créée tout près du grand parc du centre-ville.En effet, ce dépotoir offre un décor hideux d'une part, et d'autre part, des désagréments aux riverains. " En plus de déchets lourds, vous avez aussi toutes sortes de détritus. Certains n'hésitent pas à jeter même les carcasses de bêtes. Vraiment, c'est de l'incivisme caractérisé. «Nous souffrons des désagréments de cette décharge", nous dira un riverain. Pour en savoir plus à ce sujet, nous avons pris attache avec M.Arezki Ouali, un adjoint au maire qui nous répondra :"tout d'abord, il faut savoir que juste après notre installation à la tête de cette APC,nous avons réparé l'affaissement grâce au concours d'une entreprise qui y a déposé des tonnes de terre, comme nous avons aussi installé des panneaux interdisant toute décharge à cet endroit. Malheureusement, il y a toujours des pollueurs qui ont la mémoire courte". Et d'ajouter :" en tout cas, ce problème a été longuement discuté en assemblée. Des décisions ont été prises."Il dira: "La décharge sera clôturée et nous y planteront des arbres, dans quelques années nous aurons à la place un bel endroit. Du reste,nous allons diffuser un arrêté qui sera appliqué par toutes les parties concernées". Certes, l'idée est intéressante mais ne suffit pas, car les riverains souhaitent que les mesures prises soient rapidement appliquées,tant ce dépotoir leur empoisonne le quotidien. Aussi les transporteurs desservant Issers et Boumerdes interpellent les autorités pour mettre en service les toilettes publiques sises au même endroit. "Certains voyageurs n'ont pas où se soulager,sinon les eucalyptus qu’ils intoxiquent du produit de leur vessie. Ce n'est pas normal !" Regrettera un transporteur de voyageurs.

Amar Ouramdane.