De nouvelles constructions non encore raccordées

Dans la commune de Maâtkas et dans celle de Souk-el-tennine, le réseau d’électrification est loin de couvrir l’ensemble des habitations, notamment les nouvelles constructions qui, faut-il l’admettre, se multiplient à un rythme soutenu. En effet, ils sont nombreux les foyers, essentiellement, résultat de l’extension des villages, à ne pas être alimentés en courant électrique, même si leurs maisons étaient là depuis fort longtemps et la demande de raccordement formulée aussi depuis des années. Ces habitations sont tellement nombreuses à certains endroits, notamment depuis que les quotas annuels d’aide à l’habitat rural sont conséquents. Pourquoi pénaliser ces familles ? S’interroge le commun des mortels, au point de les pousser à se rabattre sur des moyens de fortune pour s’éclairer et se chauffer. «Il est impossible pour nous d’effectuer des branchements individuels, car les réseaux sont éloignés et cela revient très cher pour s’offrir une ligne», nous ont déclaré des habitants concernés qui souffrent eux aussi, mais moins que d’autres de l’enclavement qui heureusement ne touche pas beaucoup. A titre d’exemple, à Anegah, un important village de la commune de Maatkas, une trentaine de foyers subit ce problème. Selon des villageois concernés, cela fait plus de dix ans que des demandes ont été formulées auprès des autorités locales et de la direction des mines et de l’énergie, mais en vain. « A ce jour, aucune suite n’a été réservée à notre demande, malgré l’effort que nous avons fourni de mettre à la disposition de Sonelgaz, un terrain pour l’installation d’un transformateur. Et, à présent le nombre de maisons non électrifiées augmente sans cesse », nous diront nos interlocuteurs à ce sujet. Ils sont nombreux les villages, notamment ceux situés loin du chef- lieu et des chemins communaux à vivre cette situation malheureuse. Les exemples sont légion, à l’instar particulièrement des hameaux qui se sont nouvellement constitués à Ait Ahmed, Ait Zaim,Iverkouken, Ait Aissa Ouziane, Isoubaken,Tajdiout,Takhribt…Dans la commune voisine, Souk-El-Tennine, le problème n’est pas en reste et est ressenti avec la même acuité. Le P/APC de la localité a d’ailleurs, récemment attiré notre attention sur ça. Pas moins de trois villages,sis dans l’Arch de Sidi-Ali-Moussa, comptabilisent beaucoup de foyers et maisons non électrifiés. Il s’agit là aussi de constructions nouvelles qui prolongent les anciennes habitations et qui sont devenues importante en nombre au fil des ans, comme à Thamagourth, Igar hemmad, Ait Ammar…Pourtant dans cette commune, les travaux d’extension ont été entamés en 2014 et ont sensiblement avancé avant qu’ils ne soient interrompus subitement. A ce jour, ces foyers auxquels se sont ajoutés d’autres, en plus de ceux des autres versants, comme Agouni Boufal ,Ait Izid, Tighilt Mahmoud, Ighil Boulkadhi…sont toujours sans éléctricité.

