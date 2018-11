La station de taxis encombrée et encombrante

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

La station de taxi située au niveau de la place centrale de la ville d’Aïn El Hammam commence à devenir encombrante créant moult désagréments. Les chauffeurs de ces taxis individuels sont les premiers à se plaindre des conditions dans lesquelles ils exercent leur métier. Aménagé durant les années soixante dix pour une dizaine de véhicules, cet espace ne peut plus accueillir le nombre sans cesse croissant de taxis qui viennent grossir, périodiquement, cette flotte déjà importante de transporteurs. Faute de place, les derniers arrivés se garent en deuxième voire en troisième position, squattant de ce fait plus de la moitié de l’asphalte de la grande rue où la circulation est intense. Le ralentissement des automobiles de passage s’étend parfois jusqu’au niveau de la station des fourgons de transport des Ath Menguellet qui ajoutent, eux également leurs désagréments lors de leurs manœuvres pour charger ou décharger leur « cargaison » de voyageurs. Les difficultés augmentent lors des jours du marché bi-hebdomadaire, avec les étals qui débordent sur la chaussée, réduisant de manière significative la voie. La circulation automobile devient alors inextricable. Les passants, les fourgons et autres voitures particulières se « bousculent » pour se frayer un passage dans ce désordre inqualifiable. La file de véhicules roulant pare-choc contre pare-choc, s’étire alors sur plus de cinq cents mètres, jusqu’à l’entrée de la ville, au niveau du monument. Les piétons revenant du marché arrivent difficilement à traverser la rue. Cette situation désagréable doit interpeller les autorités qui n’ont d’autre choix que de délocaliser les stations de fourgons et de taxis à l’écart du centre qui étouffe. Une gare routière, comme réclamée par tous les transporteurs est plus que jamais nécessaire pour rassembler les taxis et les fourgons desservant Alger et Tizi Ouzou d’un côté et ceux qui assurent les navettes vers les villages de la commune, de l’autre. Ces derniers jours, des travaux de carrelage et de creusement d’avaloirs près de la station de taxi divisant la rue en deux, exacerbent encore plus la situation à laquelle il faut remédier rapidement.

A.O.T.