Une décharge sauvage aux portes d'Aït Ouabane

Il ya 1 heure

Une immense décharge sauvage s’est, au fil des ans, constituée à quelques mètres de la route qui mène au village d'Aït Ouabane, dans la commune d'Akbil. Des tonnes de déchets se dressent en véritables monts offrant un panorama des plus laids. Une vraie menace sur la santé publique et l’environnement, surtout que ladite décharge se trouve au bon milieu d’une forêt. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation sur l'importance de la préservation de l'environnement, les opérations de nettoyage organisées à travers la région, la décharge sauvage est toujours en place.

Les travaux du gaz toujours inachevés

Dans la commune d'Akbil située dans la Daïra de Ain El Hammam, les villages des hautes collines, Aït Mislayene et Aït Ouabane attendent toujours le gaz. Les travaux de leur raccordement au réseau ont pourtant été lancés fin 2014, mais les habitants s’exaspèrent de ne pas les voir s’achever. Et pour la énième fois, à l’approche de l’hiver, ils interpellent les autorités pour qu’elles mettent fin à ce marasme. Pour rappel, l'APC d'Akbil, à sa tête, M. Bessadi Hakim, a mis en service le gaz de ville pour six villages : Aït Laâziz, Akaoudj, Aourir Ouzemour, Ath Mahmoud, Ath sidi Said et Ighil Ali, sans compter le chef-lieu de la commune.

Oumohand Mokhtar.