De nombreuses écoles restaurées

Même si l'argent manque encore, l'APC fait son possible pour rénover, notamment, certaines écoles primaires qui sont dans un état lamentable.

"C'est une enveloppe spéciale pour la réfection des écoles primaires", nous confiera, d'emblée, M. Brahim Bahmad, adjoint au maire. "Je commencerai par vous dire que toutes les revendications soulevées, par les parents d'élèves de l'école Tazrout-centre, ont eu des réponses. Au lendemain de la rentrée scolaire, les ralentisseurs étaient installés afin d'éviter des accidents aux élèves, la même école a été dotée d’une citerne. Alors que les travaux de réfection de la cuisine et l’alimentation en gaz naturel ont été lancés et achevés. C'est dire que cette école est dotée de toutes les commodité.», poursuivra-t-il. Notre interlocuteur nous apprendra, par ailleurs, que l'école primaire Bezzaoua était elle, aussi, concernée par de nombreux travaux. " La cantine était délaissée, présentement ses fenêtres ont été refaites en aluminium. Tout ce qui devait être réparé l'a été avant que l'hiver ne s'installe avec ses injures", expliquera-t-il. Par ailleurs, il nous apprendra que d'autres réfections sont lancées aussi bien aux établissements de Sanana que de Maâmar. "Il faudrait savoir que l'eau, qui stagnait devant l'école primaire et qui représentait un danger pour les élèves, est maintenant drainée. Nous avons installé des caniveaux afin que les eaux pluviales ne débordent pas dans la cour de l'établissement", souligne-t-il. Les responsables locaux disent s’atteler à restaurer toutes les écoles dépendant de leur territoire. " Concernant les cantines, les nôtres sont les premières à avoir servi des repas aux élèves, dès la rentrée scolaire. Nous n'avons pas de problèmes", dira encore M. Brahim Bahmad. Celui-ci ajoutera que là où le gaz naturel est arrivé, les poêles à mazout sont remplacés par ceux fonctionnant au gaz naturel. Dans cette commune, une seule école primaire est fermée faute d'effectif, celle d'Azri N'Tamarth." Nous avons dix-sept établissements d'enseignement primaire, sept collèges d'enseignement moyen et trois lycées",conclura-t-il, mais il ajoute que là où sont programmés les grands projets de logements à l'exemple des 1000 logements sociaux locatifs du programme du Président de la République, les structures d'accompagnement notamment les écoles et les collèges seront assurées. En mai dernier, la commission éducation, formation professionnelle et enseignement supérieure de l'APW s'est déplacée dans certains établissements de la commune où il a été expliqué aux membres de la commission qu'il fallait prendre en considération certains paramètres afin de renforcer toutes ces écoles par de nouvelles classes à l'image de celle de Boufhima où il est attendu que les 159 logements RHP seront occupés dès le 11 décembre prochain. Ce sera une quarantaine de familles de Tazrout qui vont débarquer avec un nombre considérable d'élèves à scolariser dans cette école. Un rapport a été établi à ce sujet afin de prendre en charge les manques Enfin, le projet de remplacement du CEM Krim Rabah est très attendu, pour rappel cet établissement se trouve dans une situation de vétusté avérée quand on sait que ce sont les anciens dortoirs qui font office de salles de cours cependant tout un dossier est ficelé à ce sujet.

Amar Ouramdane.