L'antenne administrative opérationnelle

Par DDK | Il ya 52 minutes | 72 lecture(s)

L'antenne administrative du village Ibouhatène, dans la commune de Bounouh, est opérationnelle après son inauguration officielle à l'occasion de la célébration du 64 ème anniversaire du déclenchement de la révolution. La nouvelle structure, réalisée dans le cadre des projets financés par le fonds commun des collectivités locales (FCCL), est doté de tous les moyens pour accueillir les administrés de la commune. Au demeurant, grâce au projet d'acheminement de la fibre optique vers cette antenne construite sur un terrain cédé à titre gracieux par une famille du village, la délivrance des actes de l'état civil relevant du fichier national est devenue possible au même titre que les autres documents figurant sur la nomenclature des communes. La commune a mis aussi les moyens nécessaires pour assurer l'accueil du public, d'une part, d'autre part il a fallu assurer les moyens de travailler à l’aise aux deux agents des guichets du service de l'état civil. Pour le président de l'APC,"l'ouverture officielle de cette antenne et sa mise en service permettra à toute la partie ouest de la commune constituée de plusieurs villages de se rapprocher de l'administration pour bénéficier des prestations dans de meilleures conditions." À l'avenir, ajoute le premier responsable de la commune, " il sera question de désigner un délégué communal parmi les élus pour assurer d'autres missions au profit des villageois." En somme et au vu du relief de la commune, le nouveau service public profitera aussi aux villages limitrophes comme Ait si Ali, Tizi El Hed, Chevava, Tizi N' Cherea et à bien d'autres citoyens de hameaux, qui n’auront plus à se déplacer jusqu’ à Bounouh .

Merzouk Haddadi.