Tamassit commémore le 1er novembre

Par DDK | Il ya 52 minutes | 75 lecture(s)

Les citoyens du village de Tamassit, en collaboration avec le bureau de L'ONM et l'APC des aghribs ainsi que les familles des martyrs tombés au champ d'honneur le jour de la sanglante attaque contre la demeure de Hand Mohand n'Hand le 1er mai 1956, ont commémoré cette glorieuse circonstance. Ce fut avec l'ensemble des moudjahidines, des jeunes venus entendre les témoignages des membres de la famille Djebra et des moudjahidine de la région, sur les sacrifices des neuf martyrs dont les noms sont gravés sur une stèle érigée à leur mémoire, pour que nul n'oublie ce que nos aînés ont donné pour que les générations actuelles vivent libres. De ce fait, avant que cette stèle nouvellement construite par L'APC ne soit inaugurée, une tournée de recueillement eut lieu aux cimetières de Chouhada et la stèle d'Ibskriene, Ighil Lekhmiss ainsi que Tamgout. En ce jour de commémoration, des moudjahidine ont tenu à apporter leurs témoignages sur l'histoire de la région en général et le rôle joué par les habitants de tamassit en particulier lors de la guerre de libération. Il s’agit notamment de deux bourgades au sud du village Lahdoud et Timiloust toutes deux prises en otage et en tenaille par l'armée française. Pour sa part, le président de l’APC a pris la parole pour souligner l'importance de cette journée a l’adresse de la jeunesse qui doit suivre l'exemple des grands parents pour la construction d’un avenir démocratique et républicain basé sur le droit et la transparence. A la fin, une collation a été offerte aux invités et présents à cette circonstance.

A Iber.