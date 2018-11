Deux baraques prennent feu

Par DDK | Il ya 51 minutes | 75 lecture(s)

Deux baraques, situées à hauteur du marché bihebdomadaire d’Aïn El Hammam, ont pris feu dans la nuit de mercredi à jeudi derniers. Implantées sur le trottoir de la grande rue de la ville, depuis plusieurs années, les deux locaux étaient exploités par des marchands de fruits et légumes. Selon des citoyens, le feu a pris dans l’un puis s’était propagé au second avant d’être circonscrit. De grandes quantités de fruits et légumes, en stock, ont été détériorés par les flammes, nous rapporte-t-on. Même si les deux bicoques sont toujours debout, elles ne sont plus fonctionnelles. Des travaux pour leur remise en état sont nécessaires. Les services de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de ce sinistre. Notons que dans le cadre de la délocalisation des marchands informels et leur recasement, des baraques de type «cabines sahariennes» ont été affectées à une douzaine d’entre eux afin de les amener à quitter le centre-ville et rejoindre l’aire du marché, une dizaine de mètres en contrebas. Peu convaincus, les marchands ont demandé à reprendre leurs emplacements initiaux et une dizaine de ces «magasins» sont, depuis, installés de part et d’autre de la rue Colonel Amirouche. On se souvient, par ailleurs, qu’une autre cabine, faisant office de cafétéria sur la place du 17 Octobre, a été la proie des flammes qui l’ont calcinée entièrement, il y a trois ans.

A.O.T.