Casse-tête chinois pour le gaz butane

Par DDK | Il ya 32 minutes | 52 lecture(s)

Depuis le raccordement de la commune de Larbâa Nath Irathen au gaz naturel, les points de vente du gaz butane se réduisent comme une peau de chagrin. Les habitants des quelques foyers qui ne sont toujours pas encore raccordés vivent le calvaire au quotidien, notamment depuis le début du froid et des intempéries. En effet, trouver un point de vente de gaz butane dans la localité en question est devenu un casse-tête chinois, surtout en cette saison hivernale. Effectivement, depuis le raccordement de la plupart des villages de ladite localité pour ne pas dire de l’ensemble des villages, les camions ne passent plus. De toue façon, personne ne s’approvisionne de cette bonbonne surannée, car la plupart des foyers sont dotés du gaz naturel, rare ceux qui ne le sont pas. Le problème se pose pour ceux qui n’ont pas les moyens de le faire, et à chaque début de l’hiver, saison de forte demande, les habitants vivent des désagréments au quotidien. “Il faut se déplacer à Aït Oumalou pour se ravitailler, mais c’est trop loin pour moi et trop cher aussi, car je dois prendre un taxi qui va me coûter les yeux de la tête”, dira une vieille femme qui cherche désespérément un camion de passage à arrêter pour s’offrir la bonbonne tant désirée. “Il faut que le gaz butane soit disponible au niveau du chef-lieu pour mettre fin au désarroi des rares foyers qui n’ont pas les moyens d’être raccordés au gaz naturel, au moins durant la saison hivernale et de grand froid”, conclut cette dernière.

Youcef Ziad