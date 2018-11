Brèves de Maâtkas

Par DDK | Il ya 11 minutes | 13 lecture(s)

Réfection des trottoirs au chef-lieu

Une opération de réfection et d’élargissement des trottoirs a été lancée dernièrement à Souk El-Khemis, chef-lieu de commune et de daïra de Maâtkas. «Il était grand temps, étant donné leur état de délabrement à plusieurs d’endroits, ce qui gênait grandement la circulation piétonnière», disent les habitants. Ces derniers se félicitent du lancement de cette opération mais n’omettent pas de signaler un manque dont la prise en charge urge, selon eux. Il s’agit de l’absence d’un réseau de drainage des eaux pluviales. A la moindre averse, d’énormes quantités d’eau inondent une grande partie de la chaussée et submergent également les trottoirs, rendant, ainsi toute circulation, aussi bien automobile que piétonnière, laborieuse. *

L’éclairage public fait défaut

S’il est vrai qu’une bonne partie du chef-lieu a bénéficié de la rénovation du réseau d’éclairage public à la faveur d’une opération exécutée au mois de Ramadhan dernier, ce n’est pas le cas de l’entrée et de la sortie de la ville de Souk El-Khemis. Pourtant, le tronçon allant de l’intersection menant aux villages Aït Ahmed et Aït Zaim jusqu’à celle de Bouhamdoun demeure dans l’obscurité totale en période nocturne. Il en est de même pour quelques endroits à l’entrée du chef-lieu, à l’instar du quartier appelé communément Thala Bouakil. Aux réclamations des habitants, les autorités répliquent en relevant un problème de câblage souterrain qu’il serait difficile de régler sans endommager les trottoirs et la chaussée.

Les parents d’élèves cotisent pour l’achat de tableaux

Réunis le week-end dernier en assemblée générale, en présence du directeur de l’établissement, les parents des élèves scolarisés à l’école Takkour Mohamed ont été contrains de mettre la main à la poche pour acheter du matériel didactique, afin de permettre à leurs enfants de poursuivre convenablement leurs cours. Les parents ont, donc, procédé à une cotisation pour l’achat de deux tableaux qui manquaient dans deux salles de classe. Ces mêmes parents ont volé au secours de cette école il y a quelques temps en lui offrant quelques consommables de bureau, comme le papier. Par ailleurs, lors de la même assemblée, il a été procédé à l’assainissement de la situation de l’Association des parents d’élèves et au remplacement de quelques membres défaillants. En outre, l’ensemble des problèmes auxquels fait face l’établissement en question ont été passés en revue et débattus avec le directeur en vue de trouver des solutions. Rappelons, par ailleurs, que cette école a été fermée pendant une journée par les parents, pour dénoncer les conditions de scolarisation «déplorables» de leurs enfants. Une action suivie du règlement de quelques carences qu’accusait l’établissement, comme l’infiltration des eaux usées dans une salle de cours.

Rabah A.