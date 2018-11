Des activités au profit des écoliers

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

L’association Avridh Tmusni de Tirmitine intensifie les actions pédagogiques et de loisirs au profit des élèves du village, scolarisés à l’école Senaoui Ali. En effet, en plus des cours de soutien pour les classes d’examen, organisés chaque week-end et assurés par des jeunes universitaires de l’association, d’autres activités sont régulièrement organisées à l’intention des chérubins. Dernièrement, à l’occasion de la commémoration du 64e anniversaire du déclenchement de la Révolution de novembre 1954, les écoliers ont été les hôtes du village Ighil Imoula, haut lieu de lutte pour l’indépendance. Les élèves se sont rendus au niveau des deux demeures où a été rédigée et tirée la Déclaration du déclenchement de la révolution. Sur place, ils ont scruté minutieusement le matériel qui a servi au tirage, à savoir la ronéo et l’appareil dactylographique. «Les élèves ont beaucoup apprécié cette initiative enrichissante. Ils ont écouté avec beaucoup d’émoi et intérêt le récit révolutionnaire de ce village haut perché, qui a donné naissance à des symboles de la révolution, à l’instar du colonel commandant de la wilaya III historique Mohamed Zammoum, dit Si Salah, et son frère Ali, témoin de l’exécution de Zahana. C’est une leçon d’histoire et de nationalisme qui restera gravée dans les esprits de ces enfants», souligne le président de l’association initiatrice de la sortie. Le 1er novembre dernier, les mêmes enfants ont participé à une parade du village Avarane jusqu’à Azemour Oumeriem, récemment sacré village le plus propre de la wilaya. Les écoliers ont également pris part à d’autres festivités, dont l’hommage aux 312 Chouhada de la région. D’autres sorties ont été programmées plus tôt, notamment vers le Lac noir, à Akfadou, où ils ont eu droit à une leçon sur la faune et la flore, et au village Aït El-Kaïd, où ils ont admiré la cascade Thamdha Oussarghi. L’association fait, par ailleurs, impliquer les élèves de l’école Senaoui Ali dans d’autres activités, comme les campagnes de nettoyage et de sensibilisation à l’environnement.

Rabah A.