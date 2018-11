La cellule de crise communale en inspection

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Au lendemain des intempéries, une cellule de crise communale a été installée dans la municipalité de Béni Aïssi, relevant de la daïra de Béni Douala, afin de recenser les dégâts engendrés par les dernières pluies.

Composée de représentants de la commune, de la subdivision des travaux publics, de la subdivision des ressources en eaux et de la subdivision de l’équipement public, la cellule a procédé juste après l’accalmie à l’inspection de toutes les localités où des effondrements ou affaissements de terrain ont été signalés. Elle a élaboré des rapports bien détaillés sur les dégâts enregistrés qu’elle a transférés au niveau de la DPSB de Tizi-Ouzou, en vue d’une prise en charge dans le cadre des dommages provoqués par les pluies torrentielles qui se sont abattues dernièrement sur la région. Dans le même sillage, les services de la commune se sont vite dépêchés aux zones gravement touchées, où des travaux de réaménagement ont été effectués. D’emblée, ils ont procédé au curage des canalisations bouchées et autres ouvrages d’assainissement obstrués par la boue, ainsi qu’à l’ouverture de fossés et de caniveaux. À l’instar d’autres régions du Nord du pays, la commune de Béni Aïssi n'a pas été épargnée par les conséquences fâcheuses des intempéries qui ont sévi pendant près de 48 heures. Presque toutes les voies étaient submergées par les eaux, comme l’ex-CW100, reliant la wilaya de Tizi-Ouzou à d’Ighil Bouzrou et Aguemoune. En outre, des affaissements de terrain, l’effondrement de bâtisses et leur inondation par les eaux pluviales ont été enregistrés. D’aucuns estiment que l’impact aurait été plus grave si les services de la commune n’étaient pas intervenus à temps.

L. M.