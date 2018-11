Les activités de la femme rurale valorisées

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

À l'initiative de la direction des services agricoles de la wilaya de Tizi-Ouzou, une journée portes-ouvertes sur les activités de la femme rurale a été organisée, avant-hier jeudi, à la salle des fêtes communale de Boghni. La subdivision agricole de la daïra et les membres de l'exécutif municipal se sont chargés de l'aspect organisationnel de ce rendez-vous, qui a vu la participation de l'association Femme rurale, l'Association des agriculteurs de Béni Yenni, la mutualité agricole (CRMA), des représentants des dispositifs ANGEM et ANSEJ… En plus de la rencontre animée par les invités de la DSA, lors de laquelle il était question de mettre en valeur le travail des femmes en milieu rural et les moyens pour encourager les nombreuses initiatives professionnelles, un espace a été réservé aux femmes actives de la commune, pour exposer des produits fabriqués à domicile. Les visiteurs ont beaucoup apprécié l'effort de ces femmes, qui, en dépit des difficultés, ont pu franchir un pas vers la promotion des fromages, des confitures et d'autres produits du terroir, très sollicités mais peu commercialisés en l'absence de moyens pour accompagner la production. À cet effet, les participantes à cette journée, tout en affichant leur détermination à continuer «leur combat pour un développement durable», ont tenu à rappeler aux autorités locales l’impératif de leur octroyer des points de vente de leurs produit, «commercialisés jusque-là grâce à des contacts personnels». Les autorités locales, par la voix du vice-président chargé des affaires sociales, Arbane Hamid, promettent «qu'une solution sera trouvée pour répondre à cette doléance avec la réaffectation des locaux inexploités du marché de Boghni».

M. H.