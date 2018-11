La nécessaire formation !

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Dans le cadre de la formation continue du personnel de l’éducation, initiée par le ministère de l’éducation national et lancée depuis l’année 2015, la circonscription de Larbâa Nath Irathen «1» regroupant essentiellement les enseignants d’arabe, du cycle primaire, premier palier (1ère AP et 2ème AP), a organisé mercredi et jeudi derniers un séminaire pédagogique, sur la conscience phonologique, au niveau de l’école primaire Khouas Mahfoudh. «La formation du personnel de l’éducation est plus qu’indispensable dans l’enseignement, afin d’assurer un meilleur apprentissage aux apprenants, mais aussi de leur transmettre des savoirs et des savoirs-faire», se sont accordés à dire les formateurs. «L’apprentissage se mesure au degré de maitrise de la lecture et de l’écriture chez chaque apprenant», ont-ils également souligné. Pour ces derniers, de nombreuses recherches faites à travers le territoire national, ont démontré que la conscience phonologique joue un rôle primordial dans l’apprentissage de la lecture (décodage) et l’écriture. Notre souci est justement d’atteindre l’objectif, entre autre, celui où l’apprenant sera capable de percevoir, de découper et de manipuler les unités sonores du langage telle que la syllabe, la rime ou le phonème, jalons indispensables à l’acquisition de la lecture et de l’écriture, dira l’inspecteur d’arabe, en occurrence Fernane Lounès. Plus loin, il ajoute : «Nous avons ciblé lors de ce séminaire les enseignants d’arabe du premier palier (1ère AP et 2ème AP), deux années charnières dans l’apprentissage des sons. D’autres séminaires de ce genre viendront toucher d’autres paliers. Logiquement à chaque conférence pédagogique, habituellement organisée le mardi après midi, le thème; la conscience phonologique sera abordé à chaque fois, conclura l’inspecteur. En marge de ce séminaire, un diplôme honorifique à été décerné à Saïdj formateur, en reconnaissance à ses nombreuses années d’enseignant.

Youcef Ziad.