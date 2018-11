Nwal N Sidi Abdellah, un rituel perpétué

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Un grand banquet traditionnel dans un climat festif et de communion a cassé la monotonie au village Ait Annane dans la commune de Béni Aissi. En effet, ce village a été au rendez-vous vendredi passé pour célébrer le Nwal, cette tradition qui tend à disparaitre dans beaucoup de bourgs kabyles et qui est ressuscitée chaque année dans cette localité relevant de la daïra de Béni Douala. Dès les premières heures de la matinée, des centaines, voire des milliers de personnes étaient déjà amassées devant le mausolée du village où onze moutons ont été sacrifiés en guise de repas qui allait être servi à cette occasion conviviale qui a réuni les familles, les amis, les immigrés autour de tables rondes, marquant cet événement qui revêt un caractère traditionnel. Ce rituel est dédié cette année à une figure emblématique de la région, le regretté D’da L’Mouloud Ou Amour Azeb, un sage qui s’est donné corps et âme au service du village. Ainsi, chaque année, à l’occasion du Nwal, des hommages sont rendus aux personnalités de la région. «Qui peut oublier cet homme humble, sérieux, fidèle, correct, toujours présent à toutes les manifestations (Volontariats, fêtes, waâda…) organisées au village Annan», dira un membre du comité d’organisation. Aussi, à l’occasion, une exposition de photos et de revues de D’da L’Mouloud étaient exposées sur place. La journée a été clôturée par la collecte d’offrandes par les sages du village réunis dans l’enceinte du mausolée pour bénir tous les visiteurs et toutes les âmes charitables.

Lyes Mechouek.