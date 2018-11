Brèves de Tadmaït

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Une unité de pompiers réclammée

Les habitants de la commune de Tadmaït, à 18 km à l’ouest de Tizi-Ouzou, ne cessent de réclamer l’implantation d’une unité des pompiers dans la région. En effet, ces mêmes habitants affirment que l’installation d’une unité des pompiers dans cette bourgade constitue une urgence et ce pour faire face aux dangers que rencontrent les citoyens de la région, notamment lorsqu’on sait que les éléments de la protection civile de Draâ Ben Khedda prennent beaucoup de temps pour intervenir sur les lieux en raison de l’encombrement et de l’éloignement, a-t-on appris. «Nous avons besoin d’une unité de sapeurs-pompiers à Tadmaït. S’il y a un incendie important ou un autre danger, comment allons-nous faire», fulmine une habitante. Et d’ajouter : «L’année dernière, mon oncle a rendu l’âme à la maison après un malaise, car on n’a pas pu le transporter en urgence à la polyclinique de Tadmaït en raison de l’absence d’une ambulance. Aussi, une maison a été, en un laps de temps, ravagée par les flammes en raison de l’éloignement des pompiers».

Rénovation de l’école primaire d’Aït Ouarzedine

L’école primaire du village Aït Ouarzedine a été rénovée récemment, a-t-on appris auprès des habitants de la région. Selon les témoignages des parents d’élèves, cet établissement était durant la rentrée scolaire dans état de délabrement avancé, ce qui a poussé les élèves à ne pas le rejoindre. Avec leurs parents, les élèves ont procédé à la fermeture du siège de l’APC à deux reprises pour exiger des autorités locales la prise en charge de ce problème, en urgence. Suite à cela, les élus ont débloqué une petite enveloppe afin d’aménager cette école, rappelle-t-on. Mais selon les membres de l’association des parents d’élèves, la cagnotte allouée par l’APC n’a pu couvrir tous les travaux du réaménagement de cet édifice scolaire et ce sont les villageois qui ont pris en charge financièrement cette fois-ci la suite des travaux, afin d’assurer de bonnes conditions de scolarisation à leurs enfants.

A quand la réouverture de la salle de cinéma Mouloud Mammeri ?

La salle de cinéma Mouloud Mammeri de Tadmaït demeure toujours fermée, et ce depuis plusieurs années, privant ainsi les habitants de la localité, les cinéphiles en particulier, de l’apport culturel d’une telle infrastructure. Actuellement, cette salle de cinéma est totalement à l’abandon. Elle se retrouve, en effet, dans un état de délabrement avancé et les travaux de sa réhabilitation tarde à venir. «Pourtant des élus locaux ont promis l’année dernière de la prendre en charge et de rouvrir ses portes au public, mais sans suite. Leurs promesses n’étaient, en fin de compte, que du vent», regrette Mehdi, l’un des habitants de la région. Cette situation pénalise davantage la population locale, quand on sait que ce lieu est la seule infrastructure culturelle qui reste à Tadmaït, après la démolition de la maison de jeunes, suite au passage de la nouvelle voie ferrée. De ce fait, les citoyens de la région se trouvent livrées à eux-mêmes, vu le manque cruel de structures juvéniles et de loisirs sur le territoire de cette commune.

