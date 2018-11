Nouveaux contrats de travail pour les communes

Par DDK | Il ya 12 minutes | 19 lecture(s)

Les trois municipalités de Larbaâ Nath Irathen, à savoir Aït Oumalou, Aït Aggouacha et Larbâa Nath Irathen, viennent de bénéficier de nouveaux postes d’emploi dans le cadre du DAIS et du CIP.

La nouvelle de l’affectation de ces postes a fait le tour des localités, sachant que la plupart des contrats du filet social arrivent à expiration. «Bien que sous-payés, ces emplois nous aident à nous occuper et à nous éviter une dépression assurée», dira une trentenaire qui travaille dans le cadre du DAIS dans une école primaire de la localité. Interrogé à ce propos, le P/APC de Larbaâ Nath Irathen, Lounis Mohand confirme : «Effectivement, nous avons bénéficié de plusieurs contrats dans le cadre du filet social : 41 CIP et 15 autres DAIS. Ils ont été repartis essentiellement sur les écoles et les cantines scolaires». Et d’ajouter : «Il faut dire que ces postes tombent à point nommé, car il n’est un secret pour personne que les écoles n’arrivent à respirer et à fonctionner convenablement que grâce à ce genre de contrats». Du côté d’Aït Oumalou, le P/APC, Mokhtari Sofiane, fera savoir que la municipalité a bénéficié de 15 postes DAIS et de 16 autres CIP. Une véritable bouffée d’oxygène pour l’APC, estime-t-il. «Nous avons pu renouveler les contrats des ouvriers sérieux et ponctuels. Malheureusement, pour certains, à cause de la limitation d’âge, entre 18 et 35 ans, nous n’avons pas pu faire grand-chose, ce qui est dommage», regrettera le maire d’Aït Oumalou. Dans la commune voisine d’Aït Aggouacha, le chef de l’exécutif municipal, en l’occurrence Larabi Djaffar, indiquera que 21 postes DAIS et 10 CIP ont été affectés à ses services, considérant cela comme «une véritable aubaine pour toute la région qui rendra, d’une part, espoir à beaucoup de jeunes en chômage et comblera, d’autre part, des postes vacants».

Youcef Ziad.