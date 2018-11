Chevava fête sa 3e place

Par DDK | Il ya 12 minutes | 17 lecture(s)

Les habitants du village Chevava ont fêté, vendredi dernier, la 3ème place obtenue au concours Aissat Rabah du village le plus propre, organisé par l'APW. Plusieurs invités ont pris part à cette cérémonie, entre autres, le wali, le P/APW, le sénateur Hocine Haroun et les directeurs du tourisme et de la planification. Les activités ont commencé par un recueillement à la mémoire des martyrs du village. Les invités ont par la suite sillonné les ruelles du village pour apprécier le travail accompli par les citoyens. La placette du village, le siège du comité et la principale source d'eau des habitants de ce hameau de plus de 600 habitants ont été visités. Sous une pluie battante, la placette du village, située en aval des villages voisins Ivouhatène et Tizi El Hed, a abrité une cérémonie en l'honneur de tous ceux qui ont contribué au succès de Chevava et ses habitants. Dans leurs allocutions, le président du comité de village et le président de l'APC ont tenu à saluer l'initiative de l'APW de perpétuer et d'inscrire dans ses traditions le concours du village le plus propre, en saluant la mémoire de son initiateur, à savoir le regretté Rabah Aissat. Le wali de Tizi Ouzou, Abdelhakim Chater, pour sa part, a mis en exergue les valeurs d'entraide et de solidarité entre les villageois en déclarant "qu'à travers votre effort c'est le vivre ensemble et la cohésion sociale qui ont gagné dans nos villages, dans nos communes et dans notre wilaya.» à son tour, le président de l'APW Youcef Aouchiche, a exprimé sa fierté de l'exemple que sont en train de donner des villages comme Chevava et d'annoncer l'octroi d'une cagnotte supplémentaire aux habitants pour réaliser un projet d'utilité publique. Pour clôturer les activités, une waâda a été organisée au profit des invités et des visiteurs. À signaler que la wilaya de Tizi-Ouzou a accordé au village et à la commune quatre millions de dinars au titre des plans communaux de développement en plus de dix aides supplémentaires dans le cadre de l'habitat rural.

Merzouk Haddadi.