Mise en service du gaz pour quatre villages

Par DDK | Il ya 55 minutes | 76 lecture(s)

Le processus de mise en service du gaz naturel pour les 16 villages du douar de Boumahni, dans la commune d’Aïn Zaouïa, suit son cours. En effet, au début de ce mois de novembre, les villages Izimouchène, Ifarhatène, Bouakacje et Ichelouchène ont été raccordés au réseau du gaz de ville. L’effort du service technique de la SDC et l’équipe mobilisé pour finaliser les raccordements s'est concentré pendant plusieurs mois à lever les nombreuses réserves essentielles pour sécuriser le réseau. Le chef de service gaz de la DET de Tizi-Ouzou, Nehad Lahloub, a fait état des «sacrifices consentis jusqu'à présent» pour la mise en service du gaz à Boumahni, affirmant que «le travail se fait le plus normalement sur le terrain. Les citoyens qui attendent ce combustible n’ont pas à s’inquiéter». Il faut noter que le comité des villages de Boumahni œuvre dans le même sens que le maître d’ouvrage. D’ailleurs, le plus grand lot du projet d'alimentation en gaz dans la région, qui concerne le plus grand village de la commune, à savoir Tizi Ameur, en plus des bourgades Aït M'hamed, Ikoubaene, Aït Saïd Oumhamed et Boumadene, ne tardera pas à bénéficier de cette commodité de base. De même, les villages Kantidja, Ihamoutène et Ialalène, les surveillants de la DET s'apprêtent à effectuer la réception définitive des travaux en vue de la mise en service de cette énergie.

Merzouk Haddadi.