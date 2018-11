Le stade communal pris en charge

Par DDK | Il ya 54 minutes | 73 lecture(s)

Laissé à l'abandon durant des années, le stade communal de M’Kira a été enfin pris en charge. Après des démarches effectuées par le bureau du CSA/O M'Kira, une opération de revêtement en gazon synthétique a été retenue. «Après notre rencontre avec l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports Ould Ali El Hadi, nous étions sûrs qu'une décision allait être prise à sujet. C’est sans étonnement qu’on a appris, il y a quelques mois, qu’un projet de réhabilitation a été retenu. Maintenant, nous apprenons que le projet a été confié à une entreprise lancera le chantier durant ce mois de novembre ou au plus tard début décembre», se félicite Abdelkader Rahah, président de la section football. Si le club de football ne s’est pas engagé dans le championnat cette saison, c'est pour cette raison et d'autres. «En plus du manque de finances, le problème du stade a aggravé notre situation. Les subventions dérisoires que nous accorde l'APC sont englouties par le transport et les frais que nous réglons pour jouer au stade de Tizi-Gheniff. C'est insupportable pour un CSA dont les recettes sont quasi-nulles !», soulignera notre interlocuteur. Pour ce dernier, la réfection du stade sera l’occasion de repartir du bon pied seulement si des entreprises viennent à leur secours. «Nous ne devons pas seulement compter sur les subventions de l'APC. Nous appelons tous les entrepreneurs qui aiment ce club à concourir à son engagement dès la saison prochaine», dira-t-il encore. A souligner qu'en plus du revêtement du stade en gazon synthétique dernière génération, d'autres travaux y sont prévus. Il s'agit du drainage des eaux, de la clôture d'enceinte, de l'éclairage et des gradins. «La réalisation des tribunes a été décidée au dernier moment», confiera-t-il. Le club O M'Kira évoluait au niveau du championnat de wilaya dans son groupe pré-honneur. Pour les raisons évoquées, il n’a pris part à aucune compétition durant deux saisons entières. «Nous souhaitons que sa prise en charge ne dépasse pas les délais comme c'est le cas pour de nombreux chantiers qui s'éternisent dans notre commune. Le nouveau wali de Tizi-Ouzou, en visite dans notre municipalité, avait piqué une colère en apprenant que des logements sont à l'abandon depuis plus d'une vingtaine d'années. Nos jeunes ont besoin de cette structure sportive. Imaginez que nous encadrons plus d'une centaine de jeunes dans cette commune où il n'y aucun loisir !», conclut notre interlocuteur.

Amar Ouramdane