Manque criant de panneaux

Le trafic automobile est de plus en plus dense. Les travaux de réfection se multiplient autant que les dangers sur les routes reliant les villages et les communes du Nord du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Hormis ceux placés dans les années 90, dans certaines localités, aucun panneau de signalisation nouveau n’est venu éclairer la chandelle des automobilistes. En ces lieux, les routes prennent les allures de véritable guet-apens. L’automobiliste est souvent guetté par le danger. Dans certains cas, il risque sa vie faute de panneaux. C’est connu, la route est parsemée de dangers, notamment les virages aigus. Sans panneau pour l’avertir d’un virage, d’un rétrécissement ou d’un affaissement de la route, l’usager se retrouve devant des situations de dangers parfois mortels. De nombreux cas d’accidents graves et moins graves ont été signalés sur les routes d’Ouaguenoun, Boudjima et Makouda. La même situation est constatée sur les chemins qui montent vers les villages de la commune d’Ouaguenoun et Aït Aïssa Mimoun où des virages dangereux et des descentes de plus de 40° ne sont pas signalés. Sur la route reliant Akaouj à Tizi-Ouzou, les dangers sont nombreux et de panneaux point. C’est le même constat sur la route reliant Ighil Bouchene au chef-lieu de la commune d’Ouaguenoun. Nous profitons de l’opportunité du sujet traité dans ces colonnes pour signaler un nouveau lieu présentant un véritable danger pour les automobilistes. Située sur la rocade de l’autoroute Nord, la déviation vers la pompe à essence Soltani par l’ancienne route est un véritable guet-apens. A la sortie de cet axe, on se retrouve sur la voie menant vers Sidi Naamane, Draa ben Khedda et Alger au lieu dit Boudkou. Sans débouchées dans le sens inverse, l’automobiliste qui veut aller vers Ouaguenoun ou Oued-Aïssi doit faire plusieurs kilomètres dans la première direction avant de trouver un rond-point pour revenir. Aussi, pour éviter ce trajet, ceux qui vont à Ouaguenoun, généralement des habitants de la daïra, circulent sur plusieurs dizaines de mètres dans le sens inverse, avec tous les dangers encourus.

Akli N.