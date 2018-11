Les bidonvilles pullulent

Par DDK | Il ya 55 minutes | 108 lecture(s)

Le bidonville à la sortie Est de Draâ Ben Khedda ne cesse de s’élargir en tous sens. Ce site est créé dans les années soixante dix avec quelques baraques qu’on comptait sur le bout des doigts. Quarante ans plus tard, ce site ne cesse de s’agrandir dans tous les sens et de devenir dense. Sur instruction de l’ancien wali Mohamed Mazouz, quatre ou cinq baraques ont été détruites, mais qui n’ont pas tardé à repousser. Ce qui surprend, c’est la facilité avec laquelle s’installent les familles venues d’autres localités et même de certaines wilayas aussi. On remarque des véhicules: poids légers, lourds et fourgons de transport de voyageurs garés à proximité de ces «maisons». Ce qui renseigne sur la situation économique de leurs propriétaires, qui, un jour pourront même, bénéficier d’un logement social. Un recensement de ces baraques et des véritables familles ayant besoin d’un logement social faussera la donne, car ce site est devenu un lieu de transit et de spéculation. Il devait être rasé, ainsi un projet de grande envergure était programmé sur l’assiette qui aura été dégagée, mais tout cela appartient au passé. Actuellement, au milieu de ce bidonville et de ces baraques hétéroclites se dresse une bâtisse en briques, ce qui pourrait inciter d’autres à faire de même. Deux autres sites sont aussi convoités par ces spéculateurs: il s’agit de Mouldiouane et de Larassi dont les comités ont disparu par manque de suivi et de contrôle par les élus des derniers mandats municipaux; ce qui a ouvert les portes, toutes grandes, à une anarchie sans précédent. C’est dire que ce dossier est complexe !

M. A. T.