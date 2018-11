L’APC interpellée !

Par DDK | Il ya 13 minutes | 7 lecture(s)

Les habitants du chef-lieu communal de Tadmaït se plaignent du problème des ordures ménagères qui ont envahi tous les coins de la ville.

En effet, les citoyens de la région font actuellement face à une inquiétante situation en raison de la prolifération des décharges sauvages, notamment à proximité des quartiers situés au chef-lieu. Ce phénomène est devenu préoccupant du fait que les ordures sont présentes partout sur les chaussées et trottoirs de la ville de Tadmait où d’importantes quantités de détritus se sont accumulées ces derniers jours, comme à l’entrée du quartier EPLF, 150 logements, la Cnep et la cité des oranges… Les résidents du chef-lieu assistent, impuissants, à la dégradation de leur cadre de vie. Selon les témoignages que nous avons recueillis sur place, la grève de deux jours des éléments du service de nettoiement de l’APC pour réclamer des tenues de travail, est à l’origine de cette situation, a-t-on appris. «Nous n’en pouvons plus, cette situation constitue une véritable menace sur notre santé tout comme celle de nos enfants», s'indigne un habitant de la région. La population s’étonne que les autorités locales ne réagissent pas laissant la situation se dégrader en plein milieu urbain. A cet effet, les riverains interpellent les élus locaux et les services concernés de l’APC à agir en urgence en vue de mettre un terme cette inquiétante situation.

Rachid Aissiou