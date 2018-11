La piste de Melbane transformée en dépotoir

Par DDK | Il ya 12 minutes | 9 lecture(s)

Conçue à l’origine comme déviation pour contourner et désengorger quelque peu le chef-lieu de plus en plus submergé par le trafic automobile, la piste sise en contre bas du village de Melbane est présentement dans un état de désolation totale. En effet, en plus de sa complète dégradation et impraticabilité, elle fait office actuellement de grande décharge à ciel ouvert. Pourtant, aux premiers temps de sa réalisation, elle a bénéficié de revêtement en tout venant et d’ouvrages de drainage des eaux pluviales et l’évacuation des eaux usées qui l’ont maintenue en état. C’était, alors les moments où cette piste a joué son rôle de déviation et de raccourci pour une bonne partie des automobilistes de la région, notamment ceux du versant d’Ait Aissa ouziane avec ses cinq villages, qui n’étaient plus obligés de transiter par le chef-lieu pour rallier les autres versants, ou encore la commune de Souk-el-Tenine et la ville des genets. C’était pareil pour biens d’autres citoyens des villages du sud de la commune, comme Ait Zaim, Tajdiout, Tizi-tzougarth, qui échappent aux embouteillages et à la perte de temps que provoque la traversée de ce chef-lieu exigu. La situation de cette piste, au milieu de magnifiques oliveraies à l’environnement verdoyant et aux larges vues sur les collines avoisinantes, et du Djurdjura en certains endroits, faisait aussi l’attraction des amoureux de la nature qui en ont fait leur lieu de prédilection pour de longues promenades loin du tumulte et brouhaha des villes et villages. Elle était aussi privilégiée pour la pratique sportive servant même de lieu de préparation physique aux équipes locales. Hélas, le laisser-aller des autorités couplé à l’insouciance et le laxisme des citoyens ont rendu cette piste impraticable et infréquentable. A présent, elle n’est plus qu’énormes et profonds étangs et décharge de toutes sortes de déchets à ciel ouvert et en plusieurs endroits. Devenue impossible à toute circulation même piétonne, la dite piste n’inspire que désolation. Ni les autorités, ni le mouvement associatif, notamment investi dans la préservation de l’environnement, ne s’en soucient.

Rabah A